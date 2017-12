Puigdemont avisa de més empresonaments si guanya el PP, el PSC i Ciutadans

Malgrat que les enquestes -fins i tot la interna de JxCat- situa com a força més votada Ciutadans, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha agafat aquest dilluns al fet que la majoria independentista suma més que el bloc del 155 per enviar un missatge al PSC, Ciutadans i el PP: "Estem guanyant nosaltres".

En una connexió en directe des de Brussel·les, Puigdemont ha acusat el "tripartit de la por" de voler "empresonar" els líders polítics independentistes i de seguir-ho fent si guanyen les eleccions. "Esperen que les urnes els donin permís. I ho faran si guanyen", ha advertit. És per això que ha cridat a confirmar a les urnes la tendència que apunta la demoscòpia i permetre, així, que ell i el seu Govern tornin al Palau de la Generalitat. "Si estan disposats a acceptar els resultats, tornarem", ha assegurat. "Tornarem la normalitat al país", ha promès.

D'aquesta manera, el president de la Generalitat ha contestat a les informacions que apunten noves investigacions. Ell Suprem ha demanat investigar la implicació de Marta Rovira, dirigents de la CUP i de la societat civil en l'anomenat "comitè estratègic" que prenia decisions al llarg del Procés.

JxCat acusa el PSC de ser "indigna"

A mesura que avança la campanya, el to contra els socialistes és cada vegada més agre. Aquest dilluns, el mateix dia que la Guàrdia Civil s'ha emportat les obres de Sixena, Junts per Catalunya ha carregat contra els socialistes de Miquel Iceta a qui ha titllat d'"indignes" pel seu paper de suport al bloc del 155. "Els socialistes estan amb la repressió i l'espoli", ha sentenciat el cap de llista de Tarragona, Eusebi Campedrós.

El portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, ha tibat de les metàfores per criticar-los. Ha comparat els candidats amb les nines russes per explicar el què creu que se'n pot esperar. Tot i que ha repartit contra Inés Arrimadas i Xavier Garcia Albiol, el que més ha rebut ha estat Miquel Iceta. A banda d'equiparar-lo a Ciutadans i el PP, Pujol ha assegurat que dins la d'Iceta hi ha la "indignitat d'aquells que ballen quan altres són a la presó"; les "llàgrimes de cocodril de l'alcalde Ros" arran de Sixena; i Pedro Sànchez. Un Sànchez a qui Iceta li pregava que els lliurés de Mariano Rajoy. "Per què?", s'ha preguntat Pujol, "si voten el mateix!", ha exclamat.

540x306 Puigdemont, al bloc del 155: "Estem guanyant nosaltres" / JULIO DÍAZ / JXCAT Puigdemont, al bloc del 155: "Estem guanyant nosaltres" / JULIO DÍAZ / JXCAT

Seguint amb la metàfora, Pujol ha demanat optar per la nina russa de Puigdemont dins la qual hi ha la "llibertat", la "democràcia" i la "victòria del 21 de desembre". Campedrós s'ha continuat les crítiques mostrant la seva indignació pel discurs d'Iceta: "Té la barra de parlar de reconciliació". I ha remarcat que a les seves llistes s'hi ha incorporat gent de Societat Civil Catalana.

La número dos de Tarragona, Teresa Pallarès, també ha acusat el PSC de "no tenir forces" per defensar Catalunya. Sent exsocialista i exsubdelegada del govern espanyol, Pallarès ha afirmat que no es pot acceptar l'actitud del PSC contra "la cultura i la llengua" de Catalunya. La candidata de les Terres de l'Ebre, Mònica Sales de la Cruz, s'ha afegit a les crítiques i ha titllat d'"espoli cultural" el trasllat de les obres de Sixena.

"Calia una llista única"

El portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, ha implorat no acostumar-se a la situació actual, a que es governi Catalunya "des de fora" a través d'un "artefacte perillós" anomenat 155. "Tenim dies per sortir al carrer per dir que hem de reaccionar perquè torni el president de la Generalitat, per tenir el Govern d'allà on no s'havia d'haver mogut mai", ha sentenciat. Per a Pujol, les llibertats i els drets fonamentals estan "amenaçades": "Per restablir la normalitat cal votar Junts per Catalunya".

La llista del president ha insistit en no "banalitzar" la situació actual i a recordar els presos polítics. En el míting, hi eren presents -com ja és habitual- de cadires buides i llaços grocs. Campedrós, que ha explicat que fa poc militava a ERC, ha justificat les raons que l'han portat a donar suport al president. "Calia una llista única", ha dit, amb Puigdemont al capdavant i tots els consellers empresonats. Però davant de la situació actual -amb tres independentistes per triar- ha demanat el suport al president per ser la candidatura que "més s'assembla" a la proposta unitària.

La candidata de les Terres de l'Ebre, Mònica Sales, i l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, també ha instat la ciutadania a escollir Puigdemont en lloc de Mariano Rajoy i a optar per Junts per Catalunya perquè és l'"única" llista que pot restituir el Govern destituït.