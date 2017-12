Rajoy pren les regnes de la campanya del PP per evitar la desfeta electoral

Mariano Rajoy pren les regnes de la campanya del PP a Catalunya. L’home que va convocar via 155 les eleccions del 21-D intenta ara sigui com sigui no perdre-les i, per això, va anunciar ahir que s’instal·larà al Principat des de diumenge fins dimarts. Un últim tram de campanya en què es convertirà, de facto, en el candidat popular a les eleccions, per sobre d’un Xavier García Albiol a qui les enquestes situen disputant-se l’última posició amb la CUP. Amb la implicació del president del govern espanyol -que ahir també va ser a Catalunya-, el PP busca un cop d’efecte que li permeti retallar la distància amb Ciutadans i evitar la imatge funesta per a Rajoy que el seu partit sigui l’última força al Parlament després del 155.

Per aconseguir-ho, els populars han dissenyat un tram final de campanya amb protagonisme absolut per al president espanyol, l’artífex, presumeixen, de la suspensió de l’autonomia de Catalunya. Ahir, des de Badalona -on va inaugurar la nova seu del partit a la ciutat-, Rajoy va tornar a treure pit pel 155, una mesura que, va dir, “ha permès acabar amb el disbarat del Procés”. El líder del PP s’ha vantat reiteradament d’haver-se atrevit a prendre decisions fins ara inexplorades, i ara intenta fer-se fort subratllant que està a les seves mans -i no a les de Ciutadans o el PSOE- aixecar o no la suspensió de l’autonomia en funció de com actuï l’executiu que sorgeixi de les urnes el 21-D. “Aquest govern serà la garantia que Catalunya seguirà sent Espanya i Europa. Això es l’únic que és clar”, va avisar ahir. Un cop més, la mà dura contra l’independentisme serà el principal reclam dels populars, i capitalitzar el 155, la seva estratègia per frenar el partit d’Inés Arrimadas.

La paradoxa del PP és que, per una banda, anhela que el bloc constitucionalista tingui prou força el 21-D per discutir el triomf als tres partits independentistes i, per l’altra, necessita que Ciutadans no faci un resultat esclatant -diverses enquestes el situen disputant-se la primera posició amb ERC- que faci trontollar Rajoy a Madrid. Com sempre, els resultats de les eleccions catalanes seran llegits al PP en clau estatal i, per evitar que Albert Rivera -fins ara soci fidel- aprofiti l’impuls de les catalanes per fer la guitza als populars a Madrid, el PP s’hi jugarà el tot pel tot i multiplicarà la presència de Rajoy en campanya. Diumenge serà a Salou, dilluns probablement visitarà Girona i dimarts tancarà campanya amb Albiol a Barcelona.

Trencar el vot dual

Amb l’omnipresència del president espanyol, els conservadors volen mobilitzar aquells votants que els fan confiança a les espanyoles però que a les catalanes opten per Ciutadans. Un vot dual que es va fer especialment evident a les últimes eleccions espanyoles. Si a les catalanes del 2015 Inés Arrimadas es va enfilar fins a la segona posició amb 734.910 vots (el 17,93%) i el PP només va ser cinquè amb 348.44 suports (el 8,5%), a les eleccions generals del 20-D Ciutadans va caure fins als 489.503 vots (13,05%), amb el PP arribant als 417.286 (11,12%). Sis mesos després, la repetició de les eleccions espanyoles certificava el canvi de tendència i situava el PP per davant de Ciutadans, amb 462.637 vots (13,36%), per 379.445 (10,93%) del partit taronja. Ara els populars s’encomanen a Rajoy per intentar capitalitzar la suspensió de l’autonomia i que no siguin els de Rivera els que surtin beneficiats de la convocatòria electoral.

Segons expliquen fonts de la direcció del partit a l’ARA, la seva última enquesta apunta ja cap a aquesta tendència. “Estem recuperant espai perdut, però tampoc és per tirar coets”, sosté un dirigent popular. En concret, el sondeig intern dels conservadors allunya el PP de l’última força -que quedaria en mans de la CUP- i els situa frec a frec amb els comuns en disputa per la penúltima posició. L’enquesta apunta, a més, que l’independentisme -amb ERC com a primera força i JxCat en tercera posició- no aconseguiria retenir la majoria absoluta, tot i que obtindria més escons que el bloc constitucionalista, que no es beneficiaria de la segona posició de Ciutadans. La clau de la governabilitat recauria, aleshores, en Catalunya en Comú - Podem, ja que caldrien acords entre quatre grups per arribar als 68 diputats.

L’escenari postelectoral i la necessitat evident d’arribar a pactes després del 21-D és, de fet, l’altre argument amb què el PP intenta capgirar les enquestes i recuperar terreny del PSC i Ciutadans. Des de Badalona, Rajoy va demanar ahir el vot per Albiol perquè “el PP és l’única garantia que Catalunya seguirà sent Espanya i Europa”. “Els altres, no se sap”, va dir en relació a Ciutadans i el PSC. Els populars proven de posar sota sospita Ciutadans i el PSC insinuant que després de les eleccions poden estar disposats a pactar amb els comuns -o amb ERC en el cas dels socialistes- per arribar a la presidència de la Generalitat.

En el rerefons de l’aterratge a última hora de Rajoy a la campanya catalana hi ha, sobretot, la necessitat d’evitar la desfeta electoral que pronostiquen els sondejos. Una desfeta que deixaria tocat Albiol però, de retruc, també Mariano Rajoy. El mateix president del govern espanyol ha plantejat el 21-D com un plebiscit i una qüestió d’estat, així que un mal resultat que evidenciés als ulls del món el paper marginal del PP a Catalunya podria fer trontollar el discurs de la Moncloa. Ahir, en un intent d’evitar aquest mal resultat, Rajoy va reivindicar l’actuació del PP “en els moments difícils”, que va exemplificar amb l’aplicació de l’article 155, que, va dir, ha rebut “el suport de tot Europa sense excepcions”.

Freixenet avala el 155

El desembarcament dels populars -a més de Rajoy, els pròxims dies hi haurà presència constant de ministres- anirà acompanyat d’un missatge conciliador, no tant en sentit polític -es manté la inflexibilitat a l’hora de parlar del referèndum- com en matèria econòmica. Si dimarts la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar que fer boicot als productes catalans és “irracional”, ahir Rajoy va demanar directament que “no es castigui ni es boicotegi ningú per ser català”. I ho va dir, precisament, des de la seu de Freixenet, una de les empreses que més van patir el boicot al cava català el 2005. El seu president, que també és el màxim representant de la Cambra de Comerç d’Espanya, José Luis Bonet, va agrair a Rajoy que apliqués el 155 perquè ha portat “normalitat” a Catalunya.

De fet, Freixenet és una de les empreses que després de la decisió del govern espanyol van decidir mantenir la seu social a Catalunya. Rajoy va aplaudir el gest de Bonet, però també es va comprometre a “treballar” perquè tornin les 3.000 empreses que van fugir per la inestabilitat política arran de l’1-O. A aquest empresariat, que Rajoy vol atraure i impedir que voti Ciutadans, els va garantir que amb el PP al govern de la Moncloa no quedaran “indefensos per decisions capritxoses i arbitràries” dels independentistes.

Superat l’equador de campanya i amb les enquestes clarament adverses per al PP, Rajoy pren les regnes per evitar la desfeta electoral.