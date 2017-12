Turull no descarta investir Puigdemont president per via telemàtica

El número 4 de la llista de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat aquest dimecres que no descarta una investidura de Carles Puidemont com a president per la via telemàtica. En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', ha assegurat que es planteja "totes les possibilitats perquè Puigdemont sigui president", i ha descartat una possible investidura d'Oriol Junqueras. "Juns per Catalunya ens vam presentar com la llista del president, per restituir el govern del president", ha assegurat: "Aquesta llista ha guanyat". Turull ha assegurat que Puigdemont té voluntat de tornar, però ha dit que ara la "pressió" hauria de ser a Madrid i no a Brussel·les. En aquest sentit, ha acusat el govern espanyol de "no haver volgut assumir la lliçó que els han donat les urnes a Catalunya" i ha dit que Puigdemont hauria de poder exercir el seu càrrec de president perquè no hi ha cap sentència ferma sobre ell. "Vostès van aplicar el 155 i se'ls ha desautoritzat de dalt a baix", ha dit als responsables de l'Estat. "És molt fort que els ciutadans de Catalunya hagin parlat tan clar i ara la pressió sigui a Brussel·les", ha afegit.

"Barregen l'executiu, el legislatiu i el judicial", ha dit Turull sobre el govern espanyol: "Demanem que es faci política en majúscules. No poden prohibir la realitat del poble de Catalunya. Que l'Estat faci política".

Turull ha assegurat que han començat els contactes amb ERC i la CUP per plantejar la constitució de la mesa del Parlament. Preguntat sobre si Carme Forcadell serà presidenta del Parlament, Turull ha dit que "la coherència" és que els responsables institucionals siguin els mateixos d'abans del 155 però ha subratllat que "a partir d'aquí hi ha un factor personal" i acceptar el càrrec ha de ser "decisió pròpia de la persona".