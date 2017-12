JxCat i ERC dominen a la Catalunya Central

El bloc independentista va guanyar ahir a les cinc capitals de comarca de l’àmbit territorial de la Catalunya Central pertanyents a la circumscripció de Barcelona.

Junts per Catalunya va obtenir la majoria dels vots a Berga, Manresa, Vic, Igualada i Moià. En tots els casos, seguit d’Esquerra Republicana de Catalunya. En cadascuna d’aquestes poblacions, els dos partits van obtenir més del 55% dels vots, que, sumats als resultats de la CUP, van donar al bloc independentista entre el 60 i el 70 per cent dels vots en totes les localitats.

En comparació amb els resultats obtinguts pel bloc sobiranista l’any 2015, els percentatges de vot han sigut lleugerament menors. Mentre que a les anteriors eleccions Junts pel Sí i la CUP sumaven el 69,8% dels vots de mitjana a les cinc capitals, ahir es van quedar en el 68,6%, però mantenint la majoria de vots.

A nivell comarcal, Junts per Catalunya també va guanyar clarament. Al Berguedà, al Bages, a Osona, a l’Anoia i al Moianès, la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont va obtenir la majoria dels vots. ERC va repetir el segon lloc en totes les comarques excepte a l’Anoia, on Ciutadans va millorar els seus resultats respecte a l’any 2015 i es va situar en la segona posició.

En les eleccions celebrades ahir, el partit liderat per Inés Arrimadas va quedar en la mateixa posició a les cinc capitals de comarca: tercera força. Els seus resultats van variar: des del 10% a Berga -on no tenen cap regidor- fins al 19% a Igualada, la capital de la zona on van obtenir les millors xifres. De fet, la comarca de la qual és capital Igualada, l’Anoia, va ser l’únic territori de la Catalunya Central on Ciutadans va obtenir la segona posició en nombre de vots. En total, la formació taronja hi va aconseguir 17.736 vots (un 24,56%). Només 128 vots menys que el primer partit, Junts per Catalunya, que en va obtenir 17.864 (24,73%). El partit d’Albert Rivera va millorar les seves dades a totes les capitals respecte al 2015. Si en aquelles eleccions va obtenir, de mitjana, un percentatge de vot del 7,6%, aquest 2017 n’han obtingut un 14,6%. Prop del doble.

A les cinc capitals, la quarta posició va ballar entre el PSC i la CUP. La candidatura de l’esquerra independentista va empitjorar a les cinc localitats en comparació amb el 2015. També a Berga, on tenen l’alcaldia i on no va passar del 8,4% dels vots.

Les millors xifres de Catalunya en Comú - Podem van ser a Igualada (4,94%), mentre que el PP no va passar del 3,5% dels vots en cap ciutat.