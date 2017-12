Un caramel taronja i un caramel groc a la seu de Ciutadans

“Inés, has de ser la presidenta. ¡Viva España! ”, exclama una dona a l’entrada de l’Hotel Catalonia Plaza, a la plaça Espanya de Barcelona. A la seu triada per Ciutadans per seguir el recompte electoral tot s’inscriu en un marc espanyol. A la sala de premsa, la cadena escollida per l’equip d’Inés Arrimadas per veure com es desenvolupa l’escrutini d’unes eleccions catalanes és Antena 3. Ciutadans és el campió unionista, i així ho celebra l’executiva del partit. Un crit d’eufòria arriba travessant parets quan els taronja superen JxCat, i un altre encara més fort se sent quan més enllà del 80% escrutat la victòria sembla assegurada en vots i escons.

A les taules dels periodistes hi ha uns petits bols plens de caramels de taronja i de llimona. Són el símbol d’una nit llarga en què Ciutadans han donat un cop de puny a la taula que ha fet saltar pels aires el Partit Popular d’un Xavier García Albiol que s’ha passat la campanya trontollant, qui sap si expressament. Només en pot quedar un, que deien els Immortals, i l’unionisme ha triat Arrimadas, tot i que els socialistes segueixen resistint, però lluny, molt lluny d’aquell milió de vots de Pasqual Maragall.

El caramel taronja és el del partit més votat i amb més escons, dolç però un punt amarg per al bloc del 155, perquè també hi ha un caramel groc, el de les tres candidatures independentistes, que amb el 90% de vot escrutat mantenien la majoria absoluta al Parlament. Quin caramel tries, Inés? Ahir tocava el taronja, i així ho va celebrar davant militants i simpatitzants sota les torres venecianes de la Fira Barcelona, desafiant el fred. A partir d’avui, però, seguirà tenint davant un àcid caramel groc. A veure com ho gestionen a Espanya els del 155.