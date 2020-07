Aquest estiu, l’ecoturisme et torna a la natura

260x293

Catalunya és un territori amb molta riquesa natural. Més del 30% de la superfície està protegida i més del 10% de les reserves protegides s’ubiquen a la costa. A més, és ric en varietat paisatgística que es pot contemplar sense necessitat de fer llargs desplaçaments. Dins del territori català també hi ha un parc nacional -el d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici-, 17 parcs i paratges naturals i 165 espais naturals protegits. A més, té una geologia diversa i una fauna i una flora variada -hi ha identificats més de 600 hàbitats i 3.500 espècies terrestres i litorals-. Amb una natura tan abundant i impressionant, practicar l’ecoturisme és d’allò més fàcil i abastable. Aquest estiu el turisme de proximitat és un bon aliat per gaudir dels paisatges del territori a través d’una infinitat de possibilitats.

Els 7 imprescindibles de l’ecoturisme

1. Ecocaiac

Les activitats a la natura són les que produeixen una sensació de llibertat més gran i navegar a bord d’un caiac enmig d’espais marins protegits la fa encara més intensa. Admirar la majestuositat del Mediterrani i dels seus habitants marins és possible gràcies a les rutes en caiac o altres embarcacions que es poden realitzar a la Costa Brava i a les Terres de l’Ebre, on, a més, es poden fer travessies combinades amb observació d’aus o snorkel per apreciar la natura en primera línia.

2. Observació d’aus

Com piulen, com s’aparellen, com cacen, com volen. En definitiva, com viuen. L’observació d’aus és un espectacle imprescindible per a l’ecoturista expert i té en el Parc Natural del Delta de l’Ebre l’escenari precís per dur-la a terme. Considerat un centre de referència per als ornitòlegs, la unió de la terra i el mar conforma un escenari perfecte per veure gavines corses, exòtics flamencs o martinets menuts, entre moltes altres espècies.

3. Bany de bosc

Desconnectar, apartar el mòbil de la vista i de la butxaca, i reconnectar, submergir-se en la natura i el silenci. Per fer un bany de bosc no cal buscar-hi aigua, només la sensació de capbussar-se en una experiència immersiva i relaxant. El Parc Natural dels Ports, el Paratge Natural de Poblet, els boscos de Rupit i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa són alguns dels espais idíl·lics que permeten sumir-se en aquesta sensació.

4. Observació de fauna

Catalunya és hàbitat de cérvols, voltors, llúdrigues, linxs, óssos, dofins i coralls, entre moltes altres espècies, gràcies a la diversitat de paisatges del seu territori i que esdevenen un mostrari de riquesa faunística tot l’any. L’estiu és la millor època per descobrir la fauna dels Pirineus de Catalunya, amb sortides de snorkel i submarinisme, mentre que a la tardor, en canvi, les excursions guiades pels Pirineus i la reserva de Boumort són la millor excusa per viure la brama del cérvol com una experiència irrepetible.

5. Rutes senderistes temàtiques

La petjada de la Ruta del Cister, el Camí dels Bons Homes o el Camí Oliba són traçats de la història de Catalunya per recórrer a peu i viatjar en el temps. Les rutes temàtiques són una bona excusa per descobrir paisatges que potser hem vist molts cops però encara no hem trepitjat, com ara els volcans de la Garrotxa, les rutes del vi al Priorat i al Penedès, els camins entre llacs a la Pobla de Segur, el camí de ronda a la vora de les onades o les valls i els dòlmens que s’amaguen al Solsonès.

6. Cels estrellats

Qui diu que les activitats a la natura només es poden fer a la llum del sol? La nit és màgia i combinada amb una magnífica volta celeste il·luminada permet desxifrar-ne tots els misteris. El territori català té diferents indrets destacats per la qualitat del cel nocturn, perfectes per contemplar-hi les estrelles. A més, té diversos centres astronòmics ubicats en espais com la serra del Montsec, la Vall d’Aran, les muntanyes de Prades i l’Alt Empordà, que esdevenen plataformes úniques perquè l’experiència d’observar-les sigui encara més completa.

7. Geoparcs

Coves, mines, congostos... La natura, de vegades, és capriciosa i a Catalunya ho demostra en diferents entorns naturals que són característics. Com la costa rocosa del cap de Creus, les muntanyes de Montserrat, la serra del Montsant o els jaciments paleontològics de la Conca Dellà. A més, té dues zones naturals distingides per la Unesco per la seva rellevància geològica: el Geoparc Orígens a la conca de Tremp-Montsec i el Geoparc de la Catalunya Central al Bages i Collbató.

