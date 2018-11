Miquel Barceló crea una espectacular obra de bibliòfil per a La Casa dels Clàssics

260x252

Miquel Barceló ha treballat durant més d'un any i mig en l'obra 'Aurea Dicta', una edició de bibliòfil que molts especialistes ja consideren un dels llibres d'artista més valuosos que s'ha fet mai. L'artista de Felanitx explica amb passió que tot el que hi ha en el llibre és de veritat: "No és un llibre de temporada, ni tampoc un llibre il·lustrat, és un llibre construït. M'emociona pensar que algú, d'aquí a cent anys, pugui entretenir-se amb aquest llibre i tocar-lo. M'interessava fer un llibre global de la història del pensament i veure com les cites d''Aurea Dicta' no són textos independents".

Barceló ha triat 562 aforismes dels 2.639 que recull el llibre original, que va aparèixer a mitjans del segle passat a la 'Col·lecció Bernat Metge': "Treballar amb l''Aurea Dicta' em recordava 'El libro de arena' de Borges –explica–: una cita portava a una altra... Moltes no les havia llegides mai. L'única cosa que vaig fer amb pressa va ser aquesta part, la de llegir i triar". A l'índex de l'edició s'han marcat els aforismes sobre els quals Barceló ha treballat, frases que li semblaven pertorbadores o li suscitaven empatia. Els aforismes s'han agrupat per temes, com ara l'amor, la natura, el temps, la divinitat, l'home, l'esperit… conceptes universals del pensament clàssic que ara, al segle XXI, són més vigents que mai.

L'artista ha creat 120 obres d'art repartides per quasi totes les pàgines: les ha tacat, les ha foradat, hi ha fet falses simetries, hi ha aplicat petits retalls de paper gruixut o pèls de la barba, a manera de collage, a més de pintar-les. Quan va presentar el llibre a la Pedrera, Barceló va dir que en el procés de creació "una pàgina en contaminava una altra, les taques s'anaven escampant".

A l'obra hi són presents els elements característics de la pintura de Barceló: la figura humana, la flora, la fauna, les referències a l'Àfrica i a l'Àsia, els toreros, les magranes, el sexe, els fruits de mar... També hi ha un autoretrat, en què es pinta irònicament amb un nas llarg per representar l'aforisme 91: "Coneix-te a tu mateix" ('Nosce te ipsum').

De l'obra, que es presenta dins una caixa de pi dissenyada també per Barceló, se n'han fet només 1.298 exemplars, signats i numerats personalment per l'autor.

La Casa dels Clàssics

Aquesta obra i aquesta col·laboració amb Miquel Barceló és la base del finançament de La Casa dels Clàssics, una nova institució cultural que sorgeix de la 'Col·lecció Bernat Metge' i que vol impulsar els clàssics de tots els temps.

L'impuls d'aquest projecte va començar el febrer del 2017, quan el grup cooperatiu SOM va agafar el relleu de l'Institut Cambó en la gestió i l'edició de la 'Bernat Metge'. La intenció del grup és continuar un dels projectes més importants de la cultura catalana de promoció dels clàssics, tant en el camp editorial com en el divulgatiu, i fer-lo créixer amb col·leccions noves.

Amb quasi un segle d'història i més de quatre-cents volums de referència, la 'Bernat Metge' ha fet una contribució extraordinària a la cultura del país

La 'Col·lecció Bernat Metge' va ser creada el 1922 per Joan Estelrich i Francesc Cambó. Aquella proposta, sense abandonar mai el rigor, no va ser un afer restringit als especialistes. Estelrich deia que la tasca filològica no seria per a ells "una finalitat de pedants" sinó un mitjà per donar a la literatura catalana "la passió irreductible de la realitat i l'exactitud, el desig de precisió i claredat" dels clàssics. Es pretenia que, gràcies a les traduccions, els autors catalans "prenguessin bona cura en la perfecció de la forma, sentissin l'amor de la grandesa i intentessin obres d'ample abast". Amb quasi un segle d'història i més de quatre-cents volums de referència, la 'Bernat Metge' ha fet una contribució extraordinària a la cultura del país i ara es reinventa amb la creació de La Casa dels Clàssics amb els mateixos objectius, adaptats al segle XXI, que els seus fundadors: editar, difondre i reivindicar la importància dels clàssics.

