Bankia llança una plataforma digital gratuïta per a empreses

El programa Soluciona Empreses de Bankia neix amb l’objectiu d’ajudar les empreses a vendre més, a gestionar els seus riscos i a obtenir recursos per expandir els seus negocis.

L’entitat financera ha desenvolupat la plataforma en línia gratuïta que inclou un paquet d’eines digitals pensades per ajudar les empreses, des de les més petites fins a les més grans, tant si són o no clientes del banc. Està previst que aquests valors afegits vagin evolucionant per desenvolupar noves eines que s’aniran incorporant al catàleg de Soluciona Empreses. Bankia reconeix que les empreses són un sector estratègic per a l’entitat i el seu objectiu aspiracional és que els percebin com el seu banc de referència. “Per això volem finançar els projectes de les companyies, acompanyar-les i assessorar-les en el seu desenvolupament, a més de proporcionar-los eines útils per al seu dia a dia”, afirma Gonzalo Alcubilla, director general adjunt de Banca de Negocis de Bankia.

Senzill i gratuït

El funcionament de la plataforma és senzill, només s’ha d’accedir a l’espai Soluciona Empreses des de la pàgina de Bankia.es i entrar-hi amb un correu electrònic i el CIF de l’empresa. A partir d’aquí tenen al seu abast les eines digitals de forma gratuïta.

En aquesta primera fase el programa posa a disposició de les empreses els instruments Íncidex i Exporta per vendre més. La primera mesura el nivell de competitivitat de les companyies, coneixent punts forts i febles per millorar l’estratègia comercial, i Exporta proporciona informació sobre països i sectors on pot tenir més oportunitats de negoci. Per ajudar-les a gestionar riscos tenen a la seva disposició sis eines: Gestió Responsable, que ofereix una autoavaluació sobre el nivell d’implantació d’aspectes de responsabilitat social empresarial; País Índex, que mostra la qualitat creditícia dels diferents països; Sector Índex, amb informació del risc dels macrosectors on opera cada empresa a qualsevol lloc del món; Crèdit Índex, que aporta un informe de risc creditici que permet a l’empresa mesurar el risc de la seva cartera o d’un conjunt de clients a tot el món; Recobra, amb informació de les probabilitats i costos de cobrar una factura impagada, i Secur@ Índex, que elabora un diagnòstic ràpid del nivell de ciberseguretat de les empreses. Per últim, la plataforma també els ajuda a obtenir recursos amb Inveinte, assessorament en matèria d’ajudes públiques oficials i subvencions perquè les empreses puguin aconseguir el finançament que necessiten.

Col·laboracions amb ‘partners’ especialitzats

La plataforma és un complement a l’oferta de Bankia al sector empresarial, que ja ofereix un servei de qualitat diferenciat. Té a disposició de les empreses gestors experts a atendre les seves necessitats, compta amb centres de banca corporativa especialitzats a donar servei a grans empreses, a més d’equips que donen suport a pimes, comerços i autònoms, des de la xarxa d’oficines universals amb nous programes de finançament preconcedit.

Soluciona Empreses s’ha creat en col·laboració amb companyies que aporten els seus coneixements a cadascun dels seus camps d’actuació i aposten amb Bankia per aquest model d’apropament a les empreses, com la referent en assegurances de crèdit Solunion, l’empresa especialitzada en ciberseguretat i ciberintel·ligència S2 Grupo, l’associació d’empreses i professionals de responsabilitat social empresarial i sostenibilitat Forética, y Exportory, la start-up que ajuda les pimes a exportar.

DADES

Segons les dades del tercer trimestre del 2017, Bankia creix i guanya quota de mercat:

+600 gestors especialitzats a disposició de les empreses

61 centres d’empreses que atenen companyies amb facturació superior als 6 M€

2 centres de banca corporativa especialitzats a donar servei a grans empreses

22,1% formalitzacions més en finançament a pimes

86 punts bàsics d’increment de la quota de noves operacions en 12 mesos

PIMES

Catalunya compta amb 482.486 pimes, segons dades de l’ Anuari de la pime catalana de Pimec. Les petites i mitjanes empreses, que van des d’1 fins a 249 treballadors, amb una facturació per sota dels 50 M€ i el valor de l’actiu inferior a 43M€, són un dels motors econòmics del país. Mauro Fernández, director de Productes i Serveis d’Empreses de Bankia, considera que les pimes són les que més es poden beneficiar de Soluciona Empreses, “perquè tenen uns recursos limitats per fer front a determinats reptes”.