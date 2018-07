Seguretat a les platges

Quan arriba el bon temps cal prendre les mesures de seguretat adients per gaudir del mar i les platges. Per evitar ensurts cal seguir els següents consells.



Extremar les precaucions entre les 11 i les 16 hores, que és quan el sol és més fort.



No banyar-se si s'està cansat.



Vigilar els nens quan estiguin a l'aigua.



Fer cas dels socorristes.



Les banderes indiquen l'estat de la mar i tenen una simbologia com els semàfors:



Bandera verda: Bany lliure.



Bandera groga: Bany amb precaució.



Bandera vermella: Bany prohibit.



Davant d'una emergència, truqueu al 112, que funciona les 24 hores del dia i és gratuït.

Més informació a gencat.cat.