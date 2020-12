Benedito: “L’Espai Barça no es farà, volem construir un estadi nou”

L'Espai Barça no es farà si Agustí Benedito és el pròxim president blaugrana. La proposta del precandidat és fer un nou l'estadi "perquè de veritat sigui el millor del món". "Valorem dues possibles ubicacions. La primera, que és la que hem treballat més, suposaria enderrocar el Camp Nou i fer el nou estadi allà mateix. La segona seria fer-lo a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí i reubicar les instal·lacions".

Durant els dotze primers mesos del mandat de Benedito –si guanyés les eleccions del 24 de gener– es faria un referèndum perquè tots els socis votessin on prefereixen el nou estadi. El termini del projecte: tres anys. "La construcció portaria l'equip a jugar a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i caldria ampliar la graderia perquè tothom hi tingués cabuda", ha explicat l'aspirant.

"El Palau Blaugrana nou i el Camp Nou no costaran menys de 900 milions d'euros"

"Les estructures del Camp Nou estan molt velles i atrotinades. La reforma que planteja l'Espai Barça es basa en un esquelet que està deteriorat. ¿Val la pena fer un esforç de 900 milions d'euros tenint en compte que l'estadi potser no aguantaria 65 anys més?”, s'ha preguntat Benedetta Tagliabue, cap de l'Estudi Miralles Tagliabue, arquitecta reconeguda internacionalment i assessora de l'equip electoral de Benedito.

"El soci del Barça no coneix el projecte, no sap l’aventura que suposa l'Espai Barça tal com està plantejat. Les incerteses són màximes. Per això és important no fer-lo. De fet, no iniciar-lo és de les poques coses bones que ha fet Bartomeu", ha dit Benedito, que a més posa en dubte que, com està previst, l'estadi pogués acollís partits mentre duressin els obres.

"Els que han marxat han destrossat el Barça. Té tela el que li han fet al club i que marxin amb una mà a la galta"

"S'han de retallar 220 milions en massa salarial"

En l'àmbit institucional, Benedito també ha explicat com pretén organitzar la seva directiva. "Hem dividit el club en dues grans àrees: la social i institucional i l'econòmica i patrimonial. Cadascuna tindrà set directius i un vicepresident. Agustí Bassols seria el vicepresident social i institucional i Laura Guitart l'econòmica i patrimonial", ha explicat l'aspirant. Per tant, la mà dreta que anava amb Benedito a les precandidatures del 2010 i el 2015 i a la moció de censura del 2017 no formarà part aquest cop d'una hipotètica junta per motius laborals.