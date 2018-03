Una guia per poder construir la pròpia vida

Fa unes setmanes, una dona de mitjana edat es va adreçar a mi i em va preguntar per què des de l’Ajuntament de Barcelona fèiem tants programes per a joves i no dedicàvem els mateixos esforços a persones majors de 45 anys, que eren les vertaderes necessitades. Aquesta senyora tenia molta raó, ja que, a partir dels 40 anys, l’accés al mercat laboral es complica molt. I més si es tracta d’una dona. Es per això que des de Barcelona Activa estem desenvolupant molts programes a mida per a aquest col·lectiu. Però el jovent són el nostre futur, són a hores d’ara els que més pateixen la precarietat laboral, de tal forma que alguns no poden construir les seves vides ni accedir a la independència econòmica.

És per això que s’ha fet una aposta decidida per organitzar el primer Saló de l’Ocupació Juvenil a la ciutat de Barcelona.

Fer un canvi de feina, decidir fer un gir professional i buscar oportunitats en un sector diferent o plantejar-se una estratègia per projectar la carrera i fer un salt per assumir nous reptes. Es tracta de moments clau en una trajectòria laboral, i comptar amb el suport expert d’algú que et guiï a l’hora de fer cada pas és una garantia perquè siguin més ferms. Sobretot davant d’un mercat de treball líquid, cada vegada més canviant. Al Saló, els visitants podran prendre consciència de la importància de l’orientació al llarg de la vida professional.

I, de fet, aquest procés comença des del moment en què es busca la primera feina. Per a la gent jove, entrar per primera vegada al món laboral és descobrir una nova realitat. No només comporta saber adaptar-se a les dinàmiques d’un entorn d’empresa, sinó també aprendre a moure’s amb unes pautes diferents de les que coneixen fins al moment, ja que passen d’un camí força pautat com és el de l’escolarització a haver d’agafar les regnes i fer cada pas sense que estigui marcat.

Una etapa de transició com aquesta, en què es passa de ser estudiant a treballar, requereix un procés que comença per descobrir a què ens volem dedicar, segueix per traçar un itinerari formatiu, preparar-se i, per últim, dissenyar un pla per buscar feina i accedir al mercat.

Per aquest motiu, aquest any es complementa l’oferta de la Setmana de la Formació i el Treball amb el nou Saló per a l’Ocupació Juvenil, en el qual el jovent trobarà els recursos i serveis públics que existeixen a la ciutat de Barcelona, assessorament sobre drets i deures laborals, informació i formació sobre les tendències del mercat laboral, i sobre noves ocupacions i oficis, que els permetrà despertar les seves vocacions. A més, els joves podran tenir un primer contacte amb empreses i entitats del tercer sector.

El primer Saló de l’Ocupació Juvenil és una aposta innovadora per al jovent que més ho necessita. Estem segurs que els serà un gran ajut per començar la transició cap al món laboral.

*SARA BERBEL

És Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona. Anteriorment ha estat Directora General d’Igualtat d’Oportunitats, en el Departament de Treball de la Generalitat, Presidenta de l’Institut Català de les Dones i Coordinadora de Polítiques d’Igualtat, de Promoció Econòmica i d’Economia Social de l’Ajuntament de Barcelona. Entre les seves publicacions cal destacar Directivas y empresarias. Mujeres rompiendo el techo de cristal i Ideas que cambian el mundo.