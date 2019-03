“Vull seguir potenciant i ampliant els serveis d’orientació del Saló de l’Ensenyament”

Laura Pararols s’estrena com a directora del Saló de l’Ensenyament rellevant Roser Soley, que ho va ser més de 20 anys. Pararols en manté la voluntat d’ampliar i potenciar els serveis d’orientació, un dels eixos clau per ajudar els estudiants a prendre una decisió de futur ben fonamentada.

Quin balanç fa del certamen? I de quina manera veurem el seu segell més personal?

El Saló de l’Ensenyament s’ha convertit en aquestes tres dècades de vida en el referent per als estudiants de Catalunya que han de decidir quin itinerari formatiu trien. En un únic espai, tenen tota l’oferta formativa disponible. Els facilita la recopilació de tota la informació perquè la decisió sigui com més fonamentada millor. Pel que fa al meu segell personal, encara és aviat per dir-ho, però sí que puc dir que vull continuar la línia de la gran feina feta per l’anterior directora, la Roser Soley, especialment seguir potenciant i ampliant el ventall dels serveis d’orientació que posem a l’abast dels joves i les seves famílies.

Per tant, l’orientació acadèmica, tant presencial com online, continuarà sent el pal de paller del Saló 2019?

L’orientació és l’eix central sobre el qual pivota el Saló. L’oferta formativa és enorme, afortunadament, però això sovint provoca desconcert, no saps per on començar. Any rere any potenciem l’orientació amb un ventall de serveis amplíssim, que inclou, entre d’altres, espais d’assessorament personalitzat, àrees d’autoconsulta, informació online i per telèfon, visites guiades, tallers per a joves i famílies... L’any passat els nostres serveis i els que ofereix el Departament d’Educació i la Secretaria d’Universitats van atendre més de 13.000 persones. Són importants i són apreciats pels visitants del Saló de l’Ensenyament i de Futura.

HORA D’ESCOLLIR

Quina és la clau per a escollir un itinerari acadèmic ben fonamentat? ¿És un bon moment fer-ho als 17 anys?

Sens dubte recomanaria venir al Saló de l’Ensenyament, on podran trobar de manera àgil i còmoda tota la informació dels estudis disponibles actualment a Catalunya. Pel que fa a la presa de decisió als 17 anys, depèn de cada cas. Hi ha noies i nois que ho tenen molt clar i d’altres que necessiten més temps o fins i tot equivocar-se per acabar encertant el camí. Personalment, crec que hem d’ensenyar als fills que l’error forma part de l’aprenentatge: no passa res si ens equivoquem. En molts casos, l’error és necessari i el primer pas per poder encertar.

Vocació o sortida professional? Què creu que fa decantar els joves?

Afortunadament crec que ara els joves són més lliures. No tenen aquella pressió familiar que la nostra generació va patir. De fet, les dades indiquen que l’abandonament a les universitats, per posar un exemple, recula, fet que provaria aquesta impressió.

Quin pes té la FP en el saló i quina oferta hi haurà en aquest sentit?

Té un pes molt rellevant, en línia amb la importància creixent d’ aquest tipus d’estudis. En l’edició d’enguany tenim un total de 190 expositors, 52 dels quals oferiran diversos estudis de formació professional. És a dir, gairebé el 30% de l’oferta serà de FP.

EN CLAU FEMENINA

Com ha canviat el paper de la dona en aquests 30 anys? ¿L’oferta atrau nois i noies per igual?

Efectivament, l’oferta cada cop és més inclusiva pel que fa al gènere, si bé encara hi ha estudis molt masculinitzats, com les enginyeries, i també molt feminitzats, com infermeria, per citar-ne només dos exemples. En aquest sentit, cal remarcar el Pla STEMcat del Govern de la Generalitat, que vol fomentar les vocacions tecnològiques i científiques entre les noies i que tindrà presència al Saló de l’Ensenyament.

El Saló ha tingut sempre una dona al capdavant i amb vostè es mantindrà. En aquest sentit, quin impuls donarà?

La dona té un paper especialment rellevant en tots els àmbits del món educatiu i el meu objectiu és continuar treballant per seguir impulsant-ho. Volem contribuir a acostar les dones a les matèries STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) i a impulsar la FP i la FP Dual, que són dos dels reptes que tenim. Hem de treballar amb els agents implicats per fomentar més equilibri de gènere en aquestes estudis.

SALÓ FUTURA

El 22 i el 23 de març tindrà lloc la 16a edició del Saló Futura, que per primer cop comptarà amb la presència de 17 universitats de la Xina. Amb quin objectiu?

Aquestes 17 universitats venen a Futura sota el paraigua del Servei Xinès per a l’Intercanvi Acadèmic, que es dedica a oferir serveis professionals per a intercanvis acadèmics. Acudeixen al Saló amb la intenció de captar talent i aconseguir que els estudiants catalans valorin la possibilitat de seguir formant-se al país asiàtic. Entre elles, destaca la Universitat de Pequín, una de les més importants del país, amb més de 120 anys d’història i una de les millors en estudis tecnològics.

OCUPACIÓ JUVENIL

Veurem el segon Saló d’Ocupació Juvenil. Quin és el seu objectiu i a qui va dirigit?

El Saló Ocupació Juvenil està enfocat a joves de 16 a 35 anys que busquen feina, tot just acabats els estudis o perquè volen reorientar la vida professional. És una ocasió per connectar amb empreses i serveis públics de recerca de feina i altres joves emprenedors i emprenedores amb sessions d’assessorament, networking, conferències, workshops i taules rodones.

EL SALÓ MÉS TEMÀTIC

L’Aula de Tecnologies Multimèdia o l’Espai Ciència continuen tenint èxit entre els estudiants. Què hi trobaran els joves que s’hi acostin?

Com a marc general, busquen despertar vocacions científiques i tecnològiques entre els joves estudiants. A l’ATM, a càrrec del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia de la UPC (CITM), enguany el principal focus d’atenció serà el videojoc Virtual riders, creat pels estudiants i el professor del centre, i que recrea una cursa de motos de realitat virtual, així com també una màquina arcade, entre altres propostes fetes pels estudiants. L’Espai Ciència és un espai de divulgació científica per a joves de 15 a 18 anys, integrat per la UB, el CSIC, Cerca, FIB-UPC i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, entre d’altres, que ofereix un programa d’activitats divulgatives i experiments lúdics i interactius. Destaquen els microespectacles de màgia i matemàtiques, a càrrec del catedràtic de la UdG Miquel Duran, i els experiments científics del mediàtic Dani Jiménez.

I pel que fa a les arts i les humanitats? Quina oferta tindrà el Saló?

El Saló ofereix la més àmplia oferta relacionada amb els estudis artístics i d’humanitats. Cal destacar que el Palau 1, al sector de les universitats, tindrà un espai per als estudis artístics superiors: art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny i música. Aquests estudis, adaptats a l’espai europeu d’educació superior, són del tot equivalents als graus universitaris. A nivell de carreres, destaquen els nous graus en Contemporary World Studies de la UAB, el Grau Història de l’Art i Arqueologia de la URV, els màsters de filosofia per als reptes contemporanis de la UOC, el màster en traducció entre Llengües Globals Xinès-Espanyol de la UPF, o el màster en recerca avançada en estudis humanístics de la URV.