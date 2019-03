30 anys acompanyant decisions de futur

L’any 1990, i davant la necessitat de centralitzar en un únic espai tota l’oferta formativa de Catalunya per tal que els estudiants i familiars poguessin informar-se de manera àgil i còmoda, va néixer el Saló de l’Ensenyament, de la mà del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Al llarg de tres dècades s’ha convertit en una referència per als joves estudiants catalans que han de decidir cap a on enfocar els seus estudis i, en conseqüència, la seva futura vida professional. Com apunta la directora del Saló de l’Ensenyament, Laura Pararols, “el Saló s’ha convertit en aquestes tres dècades en el referent dels estudiants catalans a l’hora de decidir quin itinerari formatiu triar”. “Afortunadament, en aquest temps els joves han guanyat llibertat a l’hora de triar el seu futur. Ja no tenen aquella pressió familiar que generacions anteriors van patir”, afirma.

La primera edició, celebrada del 26 al 31 de març del 1990 al Mercat del Born de Barcelona, va marcar un abans i un després al sector, ja que era la primera iniciativa d’aquest estil que es portava a terme tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat. El Saló de l’Ensenyament, inspirat en el Saló Europeu de l’Estudiant que s’havia iniciat a Brussel·les quatre anys abans, va suposar un gran avanç. En un sol espai els estudiants podien trobar tot el ventall d’oportunitats formatives existents, les vies per accedir-hi i les sortides professionals disponibles. Una informació, al més completa possible, que a més anava acompanyada de múltiples serveis d’orientació que des del primer dia han estat un element referent del Saló.

L’edició del 1990 va comptar amb una superfície expositiva de 4.000m² i un gran èxit de convocatòria, amb l’assistència d’unes 80.000 persones. Ara, 30 anys després, les xifres han crescut de manera considerable i l’espai que el Saló de l’Ensenyament ocupa al recinte firal de Montjuïc s’enfila fins als 30.000m², la xifra de visitants ha superat les 100.000 persones i els serveis d’orientació atenen actualment més de 13.000 persones. El certamen, a més, s’ha anat adaptant als canvis educatius i socials.

El 1991 es va traslladar la celebració del Saló al Palau Victòria Eugènia del recinte firal de Montjuïc per poder donar cabuda a més estudiants, i el 1997 la gestió del Saló va passar a mans de Fira de Barcelona, en funció d’un conveni pel qual el Departament d’Educació i el d’Empresa i Coneixement es convertien en els coordinadors del certamen. Des d’aleshores el Saló ha anat creixent i reinventant-se per ajustar la seva oferta a les necessitats dels estudiants de cada època.

Un punt d’inflexió pel que fa a la internacionalització va ser la reunió de 29 països europeus, el 1999, a la Universitat de Bolonya per acordar que no hi hauria fronteres entre les seves universitats i que els títols universitaris tindrien validesa a tot Europa. Altres canvis substancials que van anar obligant el Saló de l’Ensenyament a ajustar la seva proposta van ser la substitució del BUP/COU pel Batxillerat, l’any 2000, l’entrada en vigor de la Llei d’Universitats de Catalunya, el 2003, la implantació dels estudis universitaris de grau, el 2010, o la més recent primera oferta de Formació Professional Dual com a nova modalitat de FP, el 2012.