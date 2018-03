Tot un espai dedicat a les vocacions científiques

Van aparèixer fa uns 5.000 anys. Abans que el llenguatge i l’escriptura. Sense ells, la ciència es desmuntaria. Parlem, esclar, dels números. De les nombroses aplicacions matemàtiques al coneixement humà tracta l’exposició Els números i la humanitat, que inclou aspectes tan diversos com la història de les matemàtiques i les aplicacions matemàtiques que han fet avançar la física, la psicologia, l’agricultura, la diversitat cultural, el canvi climàtic o la mobilitat.

La mostra Els números i la humanitat, comissariada per Javier Tejada, catedràtic de Física de l’Estat Sòlid de la UB, serà un dels atractius de l’EspaiCiència del Saló de l’Ensenyament. No serà pas l’única exposició d’aquest espai que mostrarà l’àmplia, i creixent, oferta d’estudis que hi ha a Catalunya per dedicar-se a professions relacionades amb la ciència, la tecnologia i les matemàtiques. També hi haurà EnergyTruck, una unitat mòbil del Museu del Gas, dedicada a l’energia, el medi ambient i el patrimoni industrial.

Eina útil

Organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi), l’EspaiCiència té el propòsit de ser una eina útil per als joves estudiants d’ESO i batxillerat que han de decidir el seu futur professional i volen tenir un primer contacte amb el món de la ciència i la tecnologia. Un món canviant i molt especialitzat, amb bones expectatives laborals.

Entre els seus expositors, que mostraran de forma pràctica les seves recerques i continguts científics, figuren la Universitat de Barcelona (UB), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), CERCA-Centres de Recerca de Catalunya, la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (FIB-UPC), Ciencia en Acción, el portal Surt de Recerca per Catalunya, la Fundació Obicex i el Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Com en anteriors edicions, el físic i divulgador científic Dani Jiménez, responsable de programa Dinàmiks, del Canal Super 3 de TV3, farà espectacles amb experiments científics en directe, en horaris de matí.

‘Matemàgia’

D’altra banda, Miquel Duran, catedràtic de Química a la Universitat de Girona (UdG) i mag, oferirà Microshows de matemàgia, microespectacles que faran un ús pedagògic i divulgatiu de la singular combinació entre màgia i matemàtiques. Els qui assisteixin a aquests espectacles podran gaudir de jocs de mans, sorpreses i efectes espectaculars “impossibles” basats en propietats matemàtiques.