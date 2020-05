Digitalització i noves tecnologies, objecte de desig

El món que ens envolta està en constant evolució, la qual cosa es tradueix en escenaris que han de ser prou flexibles i líquids per adaptar-se a les necessitats socials, econòmiques, laborals i, com ja s’ha fet palès, també sanitàries de cada moment. Això, al seu torn, també cal que es reflecteixi en les institucions educatives, aquelles que han de formar els nostres joves per capacitar-los com més millor davant d’un futur incert. En aquest context, crida l’atenció que la majoria de títols universitaris recullin professions que fa 10 anys ni tan sols s’intuïen. Parlem sobretot de feines relacionades amb la intel·ligència artificial, el big data, el disseny UX, la ludificació, etc. El repte, per tant, està servit i, tot i que, tal com assenyala Lluís Baulenas, secretari general del CIC, “el procés d’adaptació a la realitat sempre és més lent del que voldríem, la universitat sempre mira de posar-se al dia i oferir una formació que respongui a les demandes del moment, tant les laborals com les pròpiament generacionals, que suposen una manera diferent d’entendre i veure el món”.

Adaptar-se a les tecnologies emergents

Més dades. L’OCDE porta dibuixant tres anys la mateixa fotografia: prop del 22% de les feines a Espanya poden desaparèixer en els pròxims anys arran de l’automatització i un 30% poden patir canvis significatius. Per a Santiago Silvestre, vicerector d’Avaluació i Qualitat de la UPC, “és possible que aquestes previsions siguin certes, però en aquest paradigma de l’automatització també es crearan noves professions”. En aquest sentit, al seu parer, les universitats juguen un paper clau en la preparació dels joves, amb una oferta docent de qualitat que els permeti adaptar-se a les noves i canviants dinàmiques professionals de les tecnologies emergents”.

Sense anar més lluny, al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) de la UPC, que dirigeix Carles Sora (a la imatge inferior), s’han creat dos nous graus, el de Disseny i Desenvolupament de Videojocs i el de Disseny, Animació i Art Digital, que s’han sumat a l’històric grau en Multimèdia.

La UPC imparteix formació en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia, àrees de coneixement que per a Silvestre “són la palanca de transformació en molts aspectes del dia a dia”. És per aquest motiu, afirma, “que molts estudiants trien estudis tecnològics, perquè els veuen com una bona opció de desenvolupament personal i professional; alhora, professionals d’altres sectors consideren necessari complementar els seus coneixements per aplicar aquestes tecnologies al seu lloc de treball”.

Millor reputació i remuneració

Les professions digitals i multimèdia es perfilen com les més demanades i, per tant, més ben reputades i remunerades dels pròxims anys. Ara bé, en quins àmbits creixerà el seu ús exponencialment? Silvestre vaticina que “el big data s’usarà per a l’agricultura, la salut o la ciència; l’internet de les coses (IoT), per a les ciutats intel·ligents; la realitat virtual, per a l’aprenentatge o la comunicació; la robòtica, per a les persones dependents, la salut i el 5G”. D’altres com la realitat augmentada, afirma, “estan a l’espera de disposar d’un maquinari a preu assequible per desplegar-se de forma massiva, fet que obrirà un ventall de possibilitats”.

Fa tan sols unes setmanes, l’acceleradora de talent digital The Bridge es feia ressò que en les noves professions digitals només hi ha una dona per cada cinc homes. Des de la UPC, explica Silvestre, “s’estan fent esforços per trencar els estereotips i rols de gènere tradicionals i atreure talent femení al camp de les disciplines conegudes com a STEAM a través per exemple del programa pilot Aquí STEAM”. Per ara, tot i que la proporció de dones al conjunt dels graus de la UPC voreja el 26%, Silvestre celebra que el de Disseny, Animació i Art Digital del CITM -el primer de la branca d’humanitats de la UPC- té una proporció de noies del 57%. “Tot i això -conclou-, encara ens queda molt camí per córrer”.

Professions amb més recorregut

L’actual entorn laboral poc té a veure amb el que existia fa tan sols 10 anys, i encara es modificarà més a mesura que les necessitats socioeconòmiques continuïn evolucionant i que les noves tecnologies irrompin en un nombre cada cop més gran de sectors i funcions. Tot i això, la UOC desvelava a finals de l’estiu passat una llista de professions de futur que, vaticinen, seran molt sol·licitades en els pròxims deu anys. Pren-ne nota!

• Experts en internet de les coses, ‘big data’ i intel·ligència artificial

• Recol·lectors d’aigua

• Pilots i controladors aeris de drons

• Gestors de criptomonedes

• Impressors 3D

• Experts en clima i medi ambient