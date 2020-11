Els instants que haurien pogut capgirar tres moments del 17-A

Les imatges van tornar a eclipsar el judici pels atemptats a Barcelona i Cambrils en la seva segona setmana. Després dels vídeos dels terroristes preparant explosius a Alcanar, es van veure imatges inèdites de l’atemptat a la Rambla i de la fugida de l’autor de l’atropellament. També es van sentir per primer cop els relats dels dos mossos d’esquadra que van abatre Younes Abouyaaqoub a Subirats. Gairebé tots els testimonis de la setmana van ser mossos, tres dels quals van relatar uns instants que haurien pogut capgirar alguns moments del 17-A.

Un dels que va declarar va arribar el 17 d’agost del 2017, poc després de l’atac terrorista a la Rambla, a la plaça Gardunya, darrere el mercat de la Boqueria. “Veig un home d’origen àrab amb un polo de ratlles i ulleres de sol. Es para i mira l’escena amb cara de satisfacció i sobreexcitació”, va recordar l’agent, que anava de paisà i havia irromput al lloc amb un cotxe sense logotips, només amb la sirena. “Ens creuem les mirades. Ens quedem cinc o 10 segons mirant-nos”. Mentre havien començat a desallotjar la Boqueria, van rebre el missatge amb la descripció del conductor de la furgoneta: “Estan buscant un noi vestit amb ratlles, diu la Guàrdia Urbana”.

“M’adono que és el noi amb qui m’he creuat”, va explicar el mosso, que de seguida va lligar caps i va avisar que havia sortit pel darrere de la Boqueria en direcció cap a la plaça Catalunya. “Semblava que amagués alguna cosa al braç dret. No vaig veure què ocultava. Ens vam quedar a una distància d’uns cinc o sis metres”. Tot i l’alerta, no van enxampar Abouyaaqoub quan fugia entre corredisses del centre de Barcelona. L’endemà van mostrar unes imatges dels possibles terroristes a l’agent perquè reconegués qui havia vist i va assenyalar el conductor de la furgoneta.

Una trobada casual a la rotonda

La segona setmana del judici també va revelar un altre moment en què van coincidir mossos i terroristes sense que els policies sabessin de qui es tractava. A les 15.25 h del 17 d’agost la policia va rebre l’avís d’un accident a Cambrils. “La primera informació era que s’havia produït a la N-340”, va exposar un dels agents que buscava el sinistre. Com que no el trobaven i el tram coincidia amb l’AP-7, es van dirigir cap a l’altra via. “Vam anar a una rotonda. Per accedir-hi havíem de fer la volta. Conduïa jo, amb la sirena posada, i miro a l’esquerra si s’apropen vehicles. Observo a uns 50 metres una persona a peu. Són dos segons perquè estic pendent de la circulació”, va descriure.

“Fem la volta a la rotonda i ja no hi és. La persona que havia provocat l’accident havia abandonat el lloc. Redueixo la velocitat i l’hi pregunto al meu company. Ell veu que se’n va a peu cap a l’autovia i com que diu que va caminant i no corrent, no hi dono més importància”, va afegir. Encara no tenien la descripció de la persona que havia marxat del sinistre, però quan feia 10 segons que havien deixat la rotonda, una altra patrulla troba l’accident i els testimonis diuen que és un noi amb uns pantalons i una samarreta de color gris. “El relaciono amb la persona que he vist. Intentem donar la volta i no el trobem”. Era Mohamed Hichamy, que al cap d’unes hores seria un dels autors de l’atemptat a Cambrils.

El jutge Alfonso Guevara, que dirigeix el judici del 17-A a l’Audiència Nacional i va mostrar un canvi d’actitud en la segona setmana després de la queixa dels advocats, va posar al descobert una tercera situació en què els fets s’haurien pogut capgirar. En la declaració d’un altre mosso, va preguntar pels trets que dos agents van disparar quan Abouyaaqoub va envestir el control de l’operació gàbia a l’avinguda Diagonal a les 18.45 h del 17 d’agost. Dues bales van impactar contra el Ford Focus que conduïa el terrorista però dues més van acabar en un Citroën Xsara que passava per allà. Segons l’informe de la inspecció ocular, un dels trets va travessar el reposacaps del conductor d’aquest segon vehicle.

“Al reposacaps del seient del conductor es pot observar, al seu extrem, dos orificis compatibles amb impactes de bala, d’entrada el de la part posterior i de sortida el de la part frontal”, recull l’informe inclòs en el sumari de la causa judicial dels atemptats. La bala no va ferir ningú. Davant la perplexitat del jutge que aquell tret no hagués causat cap dany personal, el mosso va admetre: “Va ser un dia de molt mala sort i en algun cas hi va haver sort”.