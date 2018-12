Descobrir la Vall de Núria

Vall de Núria és una estació d’esquí i de muntanya amb una riquesa natural i paisatgística que la fan única. Se situa al Pirineu oriental, al terme municipal de Queralbs i a tot just 135 quilòmetres de Barcelona. La seva ubicació privilegiada fa que pugui dominar un dels punts més elevats de la vall de Ribes, envoltada per cims de gairebé 3.000 metres d’altitud, des dels quals neixen multitud de fonts i torrents.

Puja al cremallera!

El cremallera és l’únic mitjà d’accés directe a l’estació. Surt des de Ribes de Freser i travessa un recorregut de 12,5 km en 40 minuts, en què supera un desnivell de 1.000 metres. Les vistes que ofereix el trajecte són una petita prèvia de la bellesa que el visitant trobarà quan arribi.

I és que la cura pel manteniment d’aquest ric patrimoni natural, gestionat per la Generalitat de Catalunya, ha sigut històricament una de les màximes prioritats. L’any 2001 Vall de Núria es va convertir en la primera estació europea de muntanya i esquí que obtenia la certificació de gestió mediambiental per al conjunt de les seves instal·lacions i serveis, segons la normativa ISO 14001. A més, l’estació d’esquí també ha obtingut la Q de qualitat, que atorga l’Institut per a la Qualitat Turística.

Tot plegat en un entorn incomparable on les aigües del riu Núria poden escolar-se només per unes estretes i profundes gorges excavades enmig d’aquesta roca dura, fins a trobar-se amb la vall del riu Freser, que a Ripoll s’uneix al Ter.

Gaudir de la neu

Amb 7,6 km esquiables, 11 pistes d’esquí alpí i 5 remuntadors, l’estació d’esquí de la vall de Núria ofereix als amants d’aquest esport les màximes facilitats i serveis per poder gaudir d’una bona jornada d’esquí. Lloguer de material, escola d’esquí i snowboard, restauració, serveis mèdics o ofertes especials de transport públic, com l’Ski Tren (amb forfet d’esquí) o el Trenatura (sense forfet) per poder pujar tranquil i amb totes les comoditats.

Per a aquells que optin per altres activitats l’estació ofereix, el Parc Lúdic, un dels seus productes estrella, on petits i grans poden gaudir de la neu ja sigui llançant-se amb trineu, practicant escalada, lliscant amb el tubbing o provant el patineut de neu, novetat d’aquesta temporada.

És novetat!

Vall de Núria presenta enguany algunes novetats destinades a públic divers. Pels més petits destaca el nou recinte i espai El Cau de la Marmota, amb nombroses activitats adaptades a les diferents èpoques de l’any. I per al públic escolar (des de P4 fins a 2n de primària) s’ofereixen tallers perquè els infants descobreixin a través del sentits el medi natural que els envolta: observant ocells i marmotes o olorant plantes, per exemple.

Per als amants de les curses verticals, enguany la 6a edició de la CronoNúria (20 de gener) entra en el calendari de curses d’esquí de muntanya de la FEEC com a Campionat de Catalunya de curses verticals d’esquí de muntanya. A més, l’Sprint de la CronoNúria s’estrenarà com una nova modalitat per acostar l’esquí de muntanya a l’espectador.