Espot, un referent del turisme en família

Situada al costat del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’estació d’Espot es caracteritza per tenir les pistes entre boscos frondosos de pi negre. Aquesta estació del Pallars Sobirà compta amb 25 quilòmetres esquiables i es troba a tocar d’algunes de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya, com ara els Encantats, que la converteixen en la destinació ideal per gaudir del paisatge i la tranquil·litat de la natura alpina. Espot Esquí és una de les estacions més antigues del Pirineu català, ja que va néixer el 1967. Amb la cota màxima als 2.500 metres i la mínima als 1.500, l’estació ofereix 22 pistes molt variades a les quals es pot accedir amb els diversos remuntadors de què disposa l’estació.

315x409

Per a tots els públics

Després de cinc dècades en funcionament, Espot s’ha convertit en un referent per al turisme familiar. L’any 2013 es va convertir en la primera estació d’esquí i muntanya del Pirineu català a obtenir el segell de qualitat Destinació de Turisme Familiar atorgat per l’Agència Catalana de Turisme, pel qual es reconeixen els atractius turístics adreçats al públic familiar amb què compta Espot, com ara una àmplia zona de debutants, parcs lúdics i zones de joc infantils. D’altra banda, no només els més petits poden gaudir de les instal·lacions de l’estació, ja que Espot Esquí té tres pistes homologades per a la celebració de competicions internacionals, idònies per a tots aquells que busquen sensacions més extremes. I per als enamorats del senderisme, el parc natural ofereix un ampli ventall per a tots els visitants. Les millors excursions per iniciar-se en el coneixement del parc són el Camí dels Enamorats, la roca de la Cremada, l’estany Llong, el tomb a l’estany de Sant Maurici pel mirador i Amitges. El paisatge inclou prats alpins i tarteres, i les parets més baixes de la zona estan cobertes per boscos d’avets i pins. Alguns dels cims del parc tenen altituds pròximes als 3.000 metres, per la qual cosa el parc disposa d’una gran quantitat de refugis i altres serveis externs, com ara cases de recepció de visitants.

Millores i molts actes

Aquesta temporada l’estació ha obert les portes amb moltes novetats. Els usuaris poden observar una renovació de la cafeteria i de les taquilles, així com de noves senyalitzacions de pistes, una millora de la senyalització dels itineraris de raquetes de neu i el condicionament de l’espai de guarderia. També s’han fet millores generals en el telecadira de la Roca, s’ha adquirit una nova màquina trepitjaneu, s’han col·locat nous paravents i s’han perfilat i sembrat diverses pistes, entre altres millores. A més a més, la temporada arriba carregada d’actes. El dia 5de gener els usuaris podran veure l’arribada dels Reis d’Orient i gaudir d’un tast de vins i formatges. El diumenge 3de febrer se celebrarà un tast d’embotits i cervesa, i els dies 16 i 17 l’Snowfest Espot, amb els Campionats de Catalunya universitaris. La X Espot Tamarro Race arribarà el 23 de febrer, i la Copa del Món IPC se celebrarà a Espot del 4 al 8 de març, una prova d’esquí alpí per a persones amb discapacitat física i visual.