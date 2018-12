Viure la Molina un any més!

Un total de 70 km esquiables repartits en 66 pistes per a tots els nivells, un boardercross i el halfpipe més gran del Pirineu. Això és la Molina, l’estació degana dels esports d’hivern a Espanya, amb el primer remuntador comercial posat en marxa el 1943.

L’estació té una llarga trajectòria en cites internacionals, com la Copa del Món d’esquí alpí (2008), els Campionats del Món de snowboard (2011) o els Campionats del Món d’esquí alpí per a discapacitats (2013).

La Molina sense cues

Aquesta temporada la Molina aposta per agilitzar i facilitar l’adquisició dels forfets gràcies a les màquines check in que hi haurà repartides pels diferents punts de venda de l’estació. Comprant per primer cop i online, amb el codi QR la màquina expendrà directament el forfet i, per a pròximes vegades, només caldrà recarregar-lo per web o a través de l’apli.

L’estació de la Cerdanya també compta amb el forfet RECarnet, una targeta amb saldo de dies d’esquí que es pot recarregar directament des de casa, cosa que permet estalviar tant temps com diners als usuaris en la compra i accés a l’estació. Amb l’adquisició d’aquest forfet s’obre la possibilitat d’esquiar a la Molina qualsevol dia durant la temporada 2018-2019.

No esquies? La Molina també és per a tu!

La Molina té una interessant oferta lúdica per al públic no esquiador, com excursions en màquina trepitjaneu, raquetes de neu, segway sobre neu, circuits de múixing, tubbing i parc d’aventura als arbres, entre moltes altres propostes.

Pel que fa a l’oferta infantil, els més petits podran viure una gran experiència en el nou Fun Park, que està situat a la zona de Trampolí. Es tracta d’un espai on la canalla podrà divertir-se gaudint d’unes baixades diferents i educatives.

A prop teu

A tan sols 150 km de Barcelona i a 20 de Puigcerdà, la Molina és fàcilment accessible des del nord i el sud de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès. Transport públic com l’Ski Tren i l’Ski Bus fan de l’estació una de les més ben connectades del país. A més, fruit del seu compromís social, disposa del Centre d’Esport Adaptat (CEA).

Més novetats!

A banda de la Molina check in, l’estació d’esquí presenta altres novetats importants per poder gaudir de jornades immillorables de neu:

Producció de neu:

-Millora i optimització del sistema de producció de neu amb l’adquisició i implantació d’11 nous canons de neu.

-Millora i renovació de les sales de màquines per a la producció de neu.

Pistes:

-Nou estadi de competició Els Plans a la zona de Torrent Negre.

-Renovació i ampliació de paravents.

-Muntatge de noves xarxes de seguretat als estadis de competició.

-Nou Fun Park a la pista Club: divertit circuit per als més petits perquè gaudeixin d’unes baixades diferents i educatives.

Màquines trepitjaneu:

-Adquisició d’una nova màquina trepitjaneu.

Motos de neu:

-Dues noves motos de neu per a l’evacuació i seguretat dels clients.

Serveis:

-Millora de l’asfalt dels aparcaments.

-Noves consignes per a Clubs de Competició a la zona de Torrent Negre.

-Ampliació i renovació del lloguer de material.