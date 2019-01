"I Messi, a casa", portada del 'Marca'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dijous:

Sport: "Bomba! El Barça fitxa De Jong"; "Obligats a remuntar"

Mundo Deportivo: "De Jong, fitxat"; "Toca una altra remuntada"

L'Esportiu: "Superats"; "De Jong signa fins a l'any 2024"

Marca: "I Messi, a casa"; "Com si fos la Champions"

As: "Benzema no descansa..."; "...I Messi no pot descansar"