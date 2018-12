"Pedro Sánchez endureix el to amb l'independentisme", la portada de l'ARA

Pedro Sánchez ha consolidat l’allunyament de la via del desgel amb els independentistes en la seva intervenció durant el ple especial al Congrés sobre Catalunya. El president espanyol ha comparat el sobiranisme amb el Brexit i ha acusat els promotors dels dos processos de mentir. “L’independentisme ha seguit el mateix patró d’enganys i d’exaltació de les emocions” que els ‘brexiters’, ha dit Sánchez, que ho ha aprofitat per reiterar que el consell de ministres del dia 21 se celebrarà a Barcelona. "Pedro Sánchez endureix el to amb l'independentisme" és el titular de la portada de l'ARA, on també destaquen els següents temes:

Theresa May atura la rebel·lió dels 'tories'

Comsa signa tres nous contractes amb el CERN

Càritas alerta de l'augment de l'exclusió residencial

Educació prorroga el decret de menjadors