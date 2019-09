"The Best només n'hi ha un": el premi que ha recollit Messi, a les portades de la premsa esportiva

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dimarts, l'endemà que Leo Messi recollís el premi The Best que atorga la FIFA al millor jugador de la temporada passada:

Sport: "The Best només n'hi ha un"; "Obligats a guanyar en el retorn de Dembélé"

Mundo Deportivo: "The Best"; "El Barça, sense marge d'error"

L'Esportiu: "Ho sap tothom"; "El refugi del Camp Nou"

Marca: "Messi retorna el somriure al Barça"; "Quatre madridistes a l'onze inicial"

As: "Messi i la Lliga són The Best"; "Benzema és el segon golejador de 2019 en les grans lligues"