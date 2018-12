"El govern espanyol avisa que actuarà per mantenir l'ordre", la portada de l'ARA

El govern de Pedro Sánchez ha demanat explicacions al Govern per les accions de protesta que els CDR han portat a terme aquest cap de setmana a les carreteres catalanes. Tres ministres de l'executiu socialista -la vicepresidenta, Carmen Calvo; el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos- han enviat cartes als seus homòlegs del Govern per mostrar la seva preocupació pels fets i queixar-se per la inacció dels Mossos. "El govern espanyol avisa que actuarà per mantenir l'ordre" és el titular de la portada, on també destaquen els temes següents:

Premi Nobel a la lluita contra el patiment de les dones

Macron anuncia una pujada del salari mínim

May ajorna la seva previsible derrota a Westminster

Maragall vol una Barcelona republicana i progresista