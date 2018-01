"Ultimàtum de Rull i Turull a Junqueras: investidura o urnes", a 'La Razón'

Aquestes són les portades dels diaris de dimarts:

La Razón: "El PP demana 'decisions ossades' a Rajoy després del caos a l'AP-6"; "Ultimàtum de Rull i Turull a Junqueras: investidura o urnes"

El Mundo: "Rajoy limita l'autocrítica del govern [espanyol] a la comunicació"; "Puigdemont tornarà a Espanya només si és investit 'president'"

Abc: "El govern [espanyol] lamenta els errors en el caos de l'AP-6"

El País: "El PP es marca com a prioritat frenar Ciutadans"; "El govern [espanyol], contra la pared per la gestió de la nevada"; "Asil a Puigdemont i deportació per als sudanesos"

El Periódico: "El PDECat posa pegues al pla de Puigdemont"

La Vanguardia: "L'Estat prestarà 15.000 milions més per a les pensions"; "Mas insta Puigdemont a formar govern el més aviat possible i a aplicar 'generositat'"

El Punt Avui: "Xoc per la investidura a distància de Puigdemont"

ARA: "ERC no forçarà el reglament per la investidura"