"Els Mossos van negar a la policia nacional informació clau sobre el 17-A", portada d''El Mundo'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

El Mundo: "Els Mossos van negar a la policia nacional informació clau sobre el 17-A"; "Felip VI, dotze mesos en la diana independentista"

El País: "L’Església dels EUA va protegir centenars de capellans en un altre escàndol de pederàstia"

La Razón: "El govern espanyol apujarà els impostos per salvar el sostre de despesa"; "Els CDR convoquen la seva pròpia marxa del 17-A per tal de boicotejar els actes oficials on acudeixi el rei"

Abc: "El Marroc demana a Espanya que tuteli les mesquites"

La Vanguardia: "La col·laboració policial segueix sent deficient un any després del 17-A"

El Periódico: "El desastre de Gènova va ser per un error humà"

El Punt Avui: "Manel Castellví: ‘L’eficàcia dels Mossos va ser aclaparadora’"

ARA: "Forn: ‘Catalunya encara no té accés a tota la informació per lluitar contra el terrorisme’"