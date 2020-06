Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró: cultura i natura més enllà del centre comercial

Platja d’Aro, al cor de la Costa Brava, és un destí turístic de primer ordre, amb una oferta comercial, d’allotjament, oci i restauració d’alt nivell. La vila d’interior, Castell d’Aro, és història i tradició, encant i enyorança medieval, un conjunt declarat Bé Cultural d’Interès Nacional. El municipi inclou el nucli de S’Agaró, un espai d’equilibri entre arquitectura i natura en un turó esberlat sobre un mar fet de cales petites, estretes i pedregoses i embolcallat per un camí de ronda que esdevé passeig.

Però, més enllà de la reconeguda façana marítima, de l’oferta comercial amb botigues especialitzades i de marques internacionals, de les propostes nocturnes i de les nombroses opcions de restauració i de terrasses a l’aire lliure, el municipi disposa d’una cara menys coneguda de patrimoni natural que es pot descobrir i gaudir en una visita, unes vacances o una estada llarga. D’una banda, es pot descobrir el patrimoni aquàtic a partir de dos itineraris d’aigües obertes degudament abalisats: de la platja del Racó a Sa Conca a S’Agaró, i de Cavall Bernat a cala Belladona. De l’altra, un conjunt de rutes, passejades i camins per a tots els públics amb sis propostes recollides també a la web i l’aplicació per a dispositius mòbils Natura Local.

Les més conegudes són els recorreguts pels camins de ronda. Al sud el Camí de Ronda de S’Agaró transita a tocar del mar, però és de caràcter arquitectònic embolcallant, un model de ciutat-jardí d’estil modernista i mediterrani i que el visitant pot allargar una mica més travessant la platja de Sa Conca per enfilar-se fins a Puig Pinell i el mirador privilegiat sobre la badia. A l’altre extrem el Camí de Ronda nord proposa descobrir petites cales de tramunta on pins i roques toquen el mar, amb la possibilitat de conèixer també l’assentament romà de Pla de Palol i el port natural de cala Rovira.

Per fer en bicicleta és ideal el recorregut pels estanys del Ridaura -aiguamolls, torrents i hortes vora la mar-, el nucli medieval de Castell d’Aro i un dels pocs parcs del país amb petits trens a escala que fan les delícies dels més petits. Per als més muntanyencs, dues propostes: la Ruta de les Fonts i la Ruta de Fanals, per trobar a les Gavarres petites esglesioles romàniques i boscos de pins i alzinars. Des de fa poc, un itinerari urbà proposa conèixer de primera mà l’art més pròxim: les escultures urbanes de Platja d’Aro.

Oci i activitats per a tothom

Més enllà del medi natural, qui vulgui viure un estiu intens, actiu i variat cal que busqui un forat a l’agenda per incloure-hi moltes altres propostes d’oci: parc aquàtic, parcs d’aventura, multicinemes, bowling, golf, pàdel, tenis, submarinisme o activitats nàutiques. I també un programa de dinamització cultural amb exposicions d’art, visites guiades, autocinema i concerts i audicions de petit format de sardanes, havaneres i jazz.

Contacte

Oficina de Turisme de Platja d’Aro. c/ Verdaguer, 4

Tel. 972 817 179

turisme@platjadaro.com

www.platjadaro.com

Xarxes: @platjaroturisme