La ciutat, un tresor per descobrir

Des que va començar la desescalada, i ara amb la represa, les principals ciutats catalanes estan deixant imatges insòlites: carrers amb un trànsit relativament ordenat, monuments que comencen a obrir portes gairebé sense cues, platges que majoritàriament traspuen calma, transports públics on els usuaris ja no semblen anar enllaunats, corredors i ciclistes que si fugen de les zones massificades poden practicar esport respectant la distància de seguretat, etc. Tot un oasi que, afegit al fet que la mobilitat internacional encara no està prou definida, ha fet que la ciutat sigui un dels destins clau d’aquest estiu, on el turisme de proximitat s’imposarà arreu i on els residents catalans tindran l’oportunitat de deixar-se captivar i redescobrir ciutats com Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, però també d’altres com Figueres, Vic o Solsona, el patrimoni històric, cultural i gastronòmic de les quals no té res a envejar a ningú.

Explorar nous productes

Ara que hem entrat en la represa però les regles del joc quant a mobilitat estan pendents dels possibles rebrots de covid-19, per a José Antonio Donaire, professor de la Facultat de Turisme de la UdG, el context actual “també és una oportunitat per posar en valor actius de la ciutat que no formen part de l’oferta habitual”. A parer seu, els circuits turístics “se centren en els barris més congestionats i es mouen principalment entre l’oferta de patrimoni cultural, el shopping i la gastronòmica. Ara la ciutat pot explorar nous productes, vinculats als espais naturals, la vida als barris, la gastronomia i, sobretot, pot ampliar el seu radi a l’escala metropolitana”. Segons Donaire, “és possible que els visitants també redueixin la seva activitat perquè les densitats són percebudes com un factor de risc”. És per això, destaca, que “el primer que ha de transmetre la ciutat és confiança”. I matisa: “No parlo de promoció de la seguretat sinó de gestió efectiva de la seguretat. El visitant ha de constatar que la ciutat és efectivament un espai relativament segur”.

Per a Donaire, la seguretat, la sostenibilitat i el valor afegit “són els tres eixos de futur” del turisme tant a les ciutat com als municipis. La seguretat, apunta, “està associada a la gestió de la destinació: evitar les aglomeracions, distribuir de manera més equilibrada els fluxos turístics i seguir estrictament els protocols de seguretat són eines de gestió prioritàries”. D’altra banda, la reconversió del sector cap a una economia verda, apunta, “és una de les principals apostes de país que cal fer en els propers anys i aquest estiu pot ser un excel·lent punt de partida”.

Menys pot ser més

L’any 2019 Barcelona va rebre prop de 12 milions de turistes, un 5% més que el 2018. En aquest gruix de visitants destaquen els turistes espanyols. Al seu torn, la despesa mitjana diària dels turistes estrangers a casa nostra es va situar en 195 euros. “Aquest estiu no serà com els anteriors. Notarem molt l’impacte de la pandèmia en un sector que justament es basa en el moviment de persones i el flux de viatgers. Tot i així, començarem a veure persones que surten i es belluguen a nivell estatal i d’indrets de més proximitat com França”, afirma Marian Muro, directora general de Turisme de Barcelona. “Aquesta primera onada ha de tenir molt present el comportament cívic i de responsabilitat per donar un missatge de confiança i no tornar enrere. També serà el moment de valorar aspectes més qualitatius i potser canviar el nostre subconscient respecte al turisme, de manera que entenguem que menys no és necessàriament pitjor sinó que, sovint, pot ser més”, destaca Muro.

En una primera etapa, sosté la directora de Turisme de Barcelona, “ens adreçarem al públic local perquè siguin els ciutadans i residents els primers a sortir de casa i gaudir de la seva ciutat per redescobrir racons i viure experiències que els poden resultar desconegudes però que formen part de l’imaginari dels nostres visitants”. És per això que s’ha posat en marxa una plataforma web amb tota mena de productes i activitats organitzades i ordenades per temàtiques, segments i tipus de producte perquè tots els residents de Barcelona puguin redescobrir-la. “Una manera de contribuir -opina Muro- a la recuperació de la ciutat com la destinació única, dinàmica, creativa, innovadora, sostenible, oberta i acollidora que ens identifica”. Un primer pas, subratlla, “clau per enviar un missatge de confiança i normalitat”.

540x358 A Girona, patrimoni cultural i esport van de la mà / AJUNTAMENT DE GIRONA / ICONNA A Girona, patrimoni cultural i esport van de la mà / AJUNTAMENT DE GIRONA / ICONNA

Reactivació turística

Últimament Girona rebia menys visitants, si bé és cert que tots gastaven en conjunt més diners. A propòsit de com es prepara la ciutat de cara a l’estiu, Glòria Plana, tinent d’alcalde de l’àrea de Promoció Econòmica, explica que aquests mesos el consistori “ha estat en comunicació constant amb les associacions del sector turístic per pensar i treballar propostes i campanyes de reactivació turística”. D’una banda, hi ha una campanya de comunicació enfocada al turisme de proximitat, la qual mostra que la ciutat de Girona, un nucli de població singular, de mida humana i amb un entorn natural excepcional, és un lloc segur i preparat per a l’arribada del visitant. De l’altra, es vol continuar potenciant la ciutat com a nucli d’estada principal a nivell de pernoctació a la demarcació. Finalment, es treballa en una campanya de promoció de manera conjunta amb el sector turístic de la ciutat per aplicar-la a principis de la tardor.

Girona té atractius com el Barri Vell, amb tots els seu monuments, i el Call -un dels barris jueus medievals més ben conservats d’Europa-, una oferta gastronòmica de gran qualitat, una excel·lent xarxa de rutes ciclistes com la Via Verda, la Ruta del Ter, la Pirinexus, itineraris de natura a l’entorn de la ciutat, com les Gavarres, i la gran oferta comercial de la ciutat. “A aquesta diversitat també s’hi afegeix la mida mitjana i accessible i un entorn urbà de qualitat, tranquil i agradable, on l’educació, el medi ambient, la salut, l’oci o la seguretat personal són elements intangibles”, subratlla Plana. No hem d’oblidar que la demarcació de Girona és un territori tanmateix amb una llarga tradició com a destinació turística, amb la Costa Brava i el Pirineu com a espais més destacats, a les quals en els darrers anys s’hi ha afegit amb força la ciutat de Girona amb una marca de ciutat molt apreciada i una creixent projecció exterior. “En tot cas, si aquest estiu hi ha una forta davallada de l’arribada de turistes estrangers a la Costa Brava, és evident que la ciutat també se’n pot ressentir”, afegeix Plana.

540x343 La ciutat romana, l'arqueologia, és un dels grans forts de Tarragona / ALBERICH FOTÒGRAFS / CEDEIX TARRAGONA TURISME La ciutat romana, l'arqueologia, és un dels grans forts de Tarragona / ALBERICH FOTÒGRAFS / CEDEIX TARRAGONA TURISME

Patrimoni de la Humanitat

Tarragona fa setmanes que està preparant la temporada d’estiu amb la resta del sector a través de la Taula Estratègica de Turisme. En la primera reunió ja es van prendre mesures com flexibilitzar l’espai per a terrasses, treballar en la digitalització del sector, concedir ajudes econòmiques, preparar un distintiu que certifiqui la seguretat dels espais i redactar un protocol per a la seguretat a les platges. La idea, destaca Laura Castel, presidenta del Patronat Municipal de Turisme de la ciutat, “és tenir-la preparada i segura per rebre els primers turistes a finals de juny”. La promoció serà un altre dels eixos d’actuació, amb una potent campanya dirigida al mercat català i una altra del Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat i de la Xarxa Ciutats AVE, dels quals forma part, per atraure el turisme d’Espanya.

Com a atractius turístics de la ciutat, Castel destaca “el conjunt arqueològic de Tàrraco, Patrimoni de la Humanitat de la Unesco, al marge d’una oferta gastronòmica molt rica i de km 0, que s’emmarca també en un altre Patrimoni Mundial, la dieta mediterrània. El tercer Patrimoni Mundial, els castells, és sempre un reclam nacional i internacional, però hem de tenir en compte que les circumstàncies actuals ens fan ser molt prudents sobre la celebració d’aquests esdeveniments”. Les rutes culturals com la modernista i la medieval constitueixen un altre atractiu per al turisme cultural, juntament amb el Museu d’Història, el Museu Nacional Arqueològic, el CaixaForum i el Parc Ecohistòric del Pont del Diable, una oferta a la qual se sumen “deu cales i platges poc massificades, càmpings i espais naturals que la fan perfecta per al turisme familiar”.