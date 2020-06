Un dret social fonamental per a tothom

Catalunya està entre les destinacions amb un nivell més alt d’accessibilitat. Hi contribueix el fet que des del 2007 el nostre país ha passat d’11 destinacions accessibles a 25, a les quals cal sumar la ruta del Camí de Sant Jaume per a Tothom. Les persones amb diversitat funcional -amb mobilitat reduïda o cadira de rodes, discapacitat sensorial (auditiva, visual...) o intel·lectual-, però també aquelles famílies amb gent gran, dones embarassades o nens petits amb cotxets, fa temps que són una prioritat per a l’Agència Catalana de Turisme (ACT). Tant és així que el nou Pla de màrqueting 2018-2022 de l’entitat insta a replantejar la promoció turística de l’accessibilitat d’una manera inclusiva i integrada en tota la promoció de Catalunya com a destinació.

Supressió de barreres

A la web www.turismeperatothom.catalunya.com qualsevol persona amb discapacitat o mobilitat reduïda o sense trobarà informació sobre les diferents activitats que pot fer. Cal tenir present, tal com assenyalen des de l’Agència, que “les facilitats i millores en l’experiència turística que s’ofereixen de vegades no s’han de concebre com a exclusives per a les persones amb diversitat funcional, sinó que poden servir per a tothom”. I ho expliquen amb dos casos: “Les audioguies, per exemple, serveixen per a tothom i, si estan en diferents idiomes, per al turista internacional; la supressió de barreres arquitectòniques serveixen per a les famílies amb infants en cotxets o que es desplacen amb maletes, etc.”

L’entitat està molt conscienciada en l’objectiu de suprimir les barreres arquitectòniques i, en aquest sentit, és membre d’associacions i xarxes tant estatals com internacionals. “És per això -matisen- que des de l’Agència es promou l’adaptació dels establiments i serveis a totes les persones, i especialment a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda, perquè puguin gaudir d’una experiència de qualitat, a través de formacions, tallers, assistència a jornades, conferències, etc”. L’ACT reconeix, tanmateix, que “també caldria treballar de manera més intensiva en la supressió de barreres cognitives i comunicatives”.

Qualitat i inclusió

Avui dia l’accessibilitat és imprescindible per al 10% de la població, necessària per al 40% i còmoda per al 100%. En aquest sentit, des de l’ACT afirmen que “el servei de transport ha fet un salt qualitatiu adaptant-se a la nova realitat social i facilitant els serveis per a tothom”. Cal afegir, apunten, que “el nombre de persones de més de 65 anys, que tenen un pes en la piràmide poblacional, va en augment”, i tot plegat ha afavorit, per exemple, “l’eliminació de barreres arquitectòniques, en alguns indrets del país quasi de manera total, en les estacions de metro o del servei de bus”. En el cas de Renfe i Aena es disposa igualment de serveis i assistència al passatger.

Per a l’ACT el concepte de turisme accessible, subratllen, “se sosté en el principi que el turisme és un dret social fonamental per a tothom, ja que per a les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda -com per a tothom- les activitats compreses sota les categories de lleure i turisme són claus per a la qualitat de vida”. És per això que el programa de Turisme per a Tothom de l’entitat respon “al principi fonamental que l’accessibilitat turística ha de ser concebuda com un factor intrínsec a la qualitat dels productes turístics”.

La consecució de la qualitat turística és fonamental per aconseguir la satisfacció final del client turístic i garantir la competitivitat del sector turístic català. I més tenint en compte que, segons l’ONU, l’any 2050 el 16,7% de la població mundial -més de 1.600 milions de persones- formarà part d’un mercat potencial de turisme accessible i pot esdevenir un tipus de client real a mesura que millori l’accessibilitat en els destins, tant en infraestructures i serveis com en compromís.