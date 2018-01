Alexis fitxa pel United de Mourinho

El Manchester United de José Mourinho ha comprat els serveis de l'exblaugrana Alexis Sánchez, fins ara futbolista de l'Arsenal. El xilè, de 29 anys, jugarà a Old Trafford, en una operació que envia l'armeni Henrikh Mkhitaryan a Londres per vestir la samarreta 'gunner'. Intercanvi de cromos de dos futbolistes d'atac, que tenien un paper ben diferent en els seus respectius equips. Mentre que Alexis era referència per al conjunt d'Arsegne Wegner, l'ex del Borussia Dortmund -que va arribar a Old Trafford per més de 40 milions-, havia tingut un paper menys protagonista amb Mourinho aquesta temporada.

Alexis ha qualificat el United com el "millor club del món" i s'ha mostrat amb moltes ganes d'encetar la seva nova etapa al costat de José Mourinho.

Mkhitaryan té 29 anys i va viure els millors anys al Xakhtar Donetsk, des d'on va saltar al futbol alemany.