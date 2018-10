Andrea Vilaró: “Jugar en un club en què em sento estimada m’ajuda”

La Lliga Dia de bàsquet femení es posa en marxa avui amb l’Open Day, una jornada que es disputa de manera íntegra al pavelló Jorge Barbagoja de Torrejón de Ardoz. Animat pel bon joc d’Andrea Vilaró, que ja és una de les veteranes de l’equip, el Cadí La Seu debuta (11 hores) contra el Durán Maquinaria Ensino.

Com arriba el Cadí La Seu a aquesta jornada inaugural?

Hem fet una pretemporada de menys a més, tot i que encara ens falta per consolidar el nostre joc. A la final de la Lliga Catalana vam fer 25 minuts molt bons contra l’Spar Citylift Girona i ara esperem allargar aquest temps de bon joc. Tenim més confiança i ja ens coneixem una mica millor.

Canviarà molt l’estil de joc del Cadí La Seu?

No, seguirem apostant per un estil de joc alegre i ràpid, amb molts llançaments durant el partit. Buscarem un ritme molt alt. No podem fitxar jugadores consagrades i cada estiu ens hem de reinventar una mica, reconstruint algunes peces com si fos un puzle. Al principi sempre ens costa perquè l’adaptació és complicada. Les nostres segones voltes solen ser més bones que les primeres, perquè és quan la gent nova comença a adaptar-se a l’equip. Aquest any, a més, tenim un inici dur, amb un calendari complicat.

El primer rival és l’Ensino, un dels debutants a la categoria.

Sí, és un equip que acaba de pujar a la Lliga Dia. Tindrà la motivació al màxim des del primer minut i serà perillós per les ganes i l’ambició que hi posarà. Un Open Day sempre és exigent. Nosaltres ens hem de centrar a fer la nostra feina. Més que un partit de scouting i d’analitzar molt bé les característiques del rival, trobo que és un dia per centrar-nos en les coses que són importants per a nosaltres.

T’agrada el format d’Open Day que ha introduït la Federació Espanyola?

Molt. Ofereix als aficionats i als mitjans de comunicació la possibilitat de seguir de manera fàcil i visible tots els equips de la competició. A nosaltres, a més, ens dona l’oportunitat de reunir-nos i de coincidir amb altres jugadores. És una idea molt positiva.

La Copa de la Reina i les eliminatòries pel títol s’amplien aquesta temporada a vuit equips. Són més fàcils d’aconseguir?

No, no ens enganyem. És veritat que s’amplia el nombre d’equips a vuit, però la Lliga ha pujat de nivell. Hi ha tres aspectes que dificulten aquest objectiu: un calendari complicat, uns rivals molt forts i la igualtat que hi ha entre els equips. Abans hi havia una escletxa més important i ara entre el tercer i el desè classificat potser hi ha dues o tres victòries de diferència.

El teu nivell de joc ha crescut molt. Quines sensacions tens?

Em noto amb molta confiança. Jugar en un club en què em sento estimada m’ajuda a mostrar la meva millor versió. Porto tres estius treballant molt i crec que això també es nota. Conèixer la Lliga i l’equip també m’ajuda a oferir una imatge de mi que potser molta gent no coneixia. Quan guanyem totes juguem bé. Si no, tot es complica més.

Què creus que pot significar la tornada de Laia Palau a la competició?

És una jugadorassa. Quan jo tenia 11 anys ja la veia entrenar-se amb el primer equip de l’Universitari. Per a mi és molt il·lusionant, un somni fet realitat. Porto set anys jugant a la Lliga i mai havia jugat contra ella. És una jugadora que la competició no podia deixar escapar. L’Spar Citylift Girona ha fet un salt qualitatiu molt gran i ha construït un equip molt interessant.

L’estiu passat vas fer de delegada de la selecció espanyola sub-17 al Mundial de Bielorrúsia. Què hi buscaves i què hi vas trobar?

Sempre havia al·lucinat amb Noemí Jordana fent de delegada. Pensava que era qui millor vivia i he comprovat que és qui més penca. Aquest any tenia l’estiu lliure i vaig pensar que seria una bona experiència. Un Mundial vist des del cos tècnic és una experiència meravellosa i la relació amb les jugadores també va ser molt positiva. És molta feina i molt dur, però ho repetiria encantada en el futur.