Tren perdut a Bilbao per sentenciar la lliga (0-0)

L’escenari era el millor. San Mamés, la Catedral.El moment també, just després del derbi de Madrid. El Barça va perdre una gran oportunitat per abaixar els fums a aquest Reial Madrid renascut, i de pas sentenciar la lliga escapant-se vuit punts, empatant contra un Athletic Club que va fer mèrits per marcar a la primera part, però va acabar resant a la Nostra Senyora de Begoña, agraïnt-li l’ajuda divina a la segona part, quan el Barça va dominar el partit. A San Mamés, per defecte, no s’hi guanya passejant.Cal fer-ho patint, tacant-se la samarreta i rebent cops. I Valverde, que sap a la perfecció com es jugar a Bilbao, la ciutat que ha estat tants anys la seva llar, va fer jugar de sortida un munt de titulars, liderats per un Messi que sense estar al 100%, segueix sent el jugador més clarivident. Però ni ell va trobar la forma de fer el gol del triomf.

Valverde, com si calculés els minuts jugats i el calendari amb un full excel, va decidir fer sortir pel túnel de vestuaris de San Mamés els titulars. Malgrat que Messi havia entrenat poc, l’argentí va vestir-se de curt. Altres puntals, com Suárez, Piqué, Busquets o Rakitic, també van suar contra l’Athletic Club de sempre, aquell que ho dona tot, posa la cama fort i et va patir. Res de descans, segurament pensat que aquesta setmana toca descansar, abans de tornar a la Champions en 10 dies. Si han d’arribar les rotacions, ja arribaran la propera setmana contra el Valladolid, en un partit on haurien de jugar Murillo i Boateng. Si no juguen llavors, quan ho faran? Però Valverde ni va considerar optar per ells, ja que després dels resultats de dissabte, sabia que Bilbao, un desplaçament sempre complicat, podia ser un escenari per començar a posar un llaç blau i grana a la Copa de Campions de lliga. Guanyar significava escapar-se vuit punts. Les rotacions ja arribaran més endavant. A la Catedral calia anar amb les primeres espases. I malgrat tot, va tocar patir.



Però el futbol no deixa de ser un ball col·lectiu, una suma d’individualitats en que s’ha d’intentar aconseguir crear una personalitat única. I el Barça, que normalment la sol tenir, va dubtar massa durant la primera part, enyorant un Jordi Alba dotat de tant personalitat, que és decisiu quan juga i quan és baixa. El seu forat, ara mateix, no es pot substituir en una plantilla sense lateral esquerra suplent de nivell. Semedo ho va intentar, però allunyat de la seva banda dreta natural, mai va saber aliar-se amb un Messi que va allunyar-se molt de l’àrea, conscient que li tocaria de nou ser el líder, encara que no estigui al 100%. Però Messi, fora de forma, amb dolor o amb les cames lligades, segueix tenint la capacitat de canviar els partits que altres no tindran mai. L’argentí iter Stegen van ser els millors, a Bilbao.

651x366 L'aturada de Ter Stegen durant l'Athletic-Barça / EFE L'aturada de Ter Stegen durant l'Athletic-Barça / EFE

Però Messi, sense amagar-se, s’anava mossegant els llavis, frustrat, durant un primer temps en que l’Athletic va fer mèrits per marcar. A la segona part, l’argentí es va encarregar de canviar l’escenari, però abans, el protagonista va ser un Ter Stegen que va fer dues intervencions a la primera part, una d’elles tant plàstica, que per moments va semblar que el temps s’aturava, amb l’alemany estirant el braç cap a l’escaire, negant als bascos el primer gol.

Reacció blaugrana

L’Athletic, admetent que no pot fer-se amb la possessió de la pilota, va convertir el duel en un partit d’aquells dels patis d’escola, sense ordre, amb els dos equips amunt i avall. I així va saber treure de polleguera un Barça que s’esquerdava pel mig, on Rakitic, cansant, no seguia el ritme. Arturo Vidal en canvi, tenia justament el problema contraria: jugava massa endollat, intentant ser a tot arreu i quedant-se sense fer res bé. El xilè va fer-se un fart de perdre pilotes, desesperant un Valverde que no va tenir cap altre remei que enviar-lo a la dutxa a la segona part, apostant per Aleñá. Va ser un partit de dues cares, una de clar domini dels bascos, i una segona en que Messi va donar un cop sobre la taula, tip de veure com Coutinho no deixava de perdre pilotes. I Vidal, directament, ni sabia on era ell.

Si durant el primer temps els homes de Gaizka Garitano s’hi van deixar la pell intentant aconseguir un gol, a la segona, a l’Athletic li va començar a mancar aire als pulmons. I l’instint de Messi és gairebé animal. Olora la sang, interpreta els gestos dels rivals, sap quan es senten insegurs. Omnipresent, va anar estovant els rivals, que només el podien aturar amb un munt de faltes. Però ni Aleñá ni Dembélé, que va jugar els darrers minuts, van poder canviar el partit. Amb el francès al camp de fet, l’atac blaugrana, orfe de Jordi Alba, es va desordenar, mentre l’Athletic, renascut des de que va entrar Muniain, va reaccionar donant més feina a Ter Stegen, Piqué i Lenglet, protagonistes d’una actuació magnífica.

Un partit dur i frustrant, amb pocs xuts a porteria del Barça i amb dos possibles penals no xiulats a un líder que va acabar convertit en un tren perdut per al líder per deixar mig sentenciada la lliga. Dos empats consecutius, de fet. Dos trens perduts just al mig d'un febrer de bojos.