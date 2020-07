El Barça B afronta el 'play-off' d'ascens amb la plantilla més curta de tots els aspirants

El Barça B s’enfronta al Valladolid Promesas aquest diumenge a la Rosaleda (20 h, Footers) en els quarts de final del play-off d’ascens a la Segona Divisió A. Després de quatre mesos d’aturada, els blaugranes arriben amb baixes importants a un partit clau per a les seves aspiracions. Entre lesions i la presència d'alguns jugadors al primer equip, han volat a Màlaga amb tan sols catorze jugadors del filial, dos dels quals porters. Fa pocs dies el club no va renovar Chumi, Kike Saverio, Guillem Jaime i Sergi Puig, jugadors que ja no faran el viatge a Màlaga.

Arnau Tenas, Ronald Araújo, Riqui Puig i Ansu Fati són amb el primer equip. En les últimes setmanes s’havia parlat molt de la possibilitat que baixessin a reforçar el filial, però l'opció ha quedat gairebé descartada. Tot i que el Barça ha dit adeu de manera definitiva a la Lliga després de la desfeta contra l'Osasuna (1-2) i la victòria del Reial Madrid davant el Vila-real (2-1), la intenció de Quique Setién és continuar comptant amb els quatre jugadors del filial per a l’últim partit al camp de l’Alabès. De fet, Riqui i Ansu van ser a l'equip titular i van jugar els noranta minuts. La direcció esportiva blaugrana, amb tot, encara confia en poder fer canviar d'opinió Setién.

Álex Collado tampoc podrà disputar el play-off per una greu lesió. El migcampista sabadellenc de 21 anys va patir una fractura al peu esquerre en l'últim entrenament i estarà de baixa aproximadament durant dotze setmanes, uns quatre mesos. A més, un total de quatre jugadors no van arribar a un acord per renovar el contracte més enllà del 30 de juny i s’uneixen a la llista de baixes: el porter Sergi Puig, el lateral Guillem Jaime, el central Chumi i el davanter Kike Saverio.

L’equip de Xavier Garcia Pimienta va finalitzar la Lliga regular com a segon classificat amb 49 punts, a només un del líder, el Castelló. En les 28 jornades disputades, va sumar 13 victòries, 10 empats i 5 derrotes, a més d’un balanç de 40 gols a favor i 27 en contra. Al filial li va costar arrancar, però va saber sobreposar-se a l’adeu de Carles Pérez i Abel Ruiz per acabar a les posicions capdavanteres de la taula. L’aturada el va sorprendre quan estava en el millor moment de la temporada.

Garcia Pimienta haurà de convocar els juvenils Ilaix Moriba, Konrad de la Fuente i Nils Mortimer per fer front a les baixes. L’entrenador barceloní haurà d’apostar pel seu bloc més fiable per afrontar les tres finals que li queden: Iñaki Peña, Jorge Cuenca, Jandro o Monchu hauran de ser els líders del filial en la lluita per l’ascens a Segona.

Per la seva banda, el filial del Valladolid ha tingut una dinàmica semblant –12 victòries, 11 empats i 5 derrotes– i un balanç també força idèntic de 43 gols a favor i 28 en contra, però en canvi ha quedat en quart lloc amb 47 punts. L’exjugador Javi Baraja entrena un conjunt que somia amb el seu primer ascens al futbol professional. El tècnic no podrà comptar amb Kike Pérez, la revelació dels castellans en les últimes jornades.

Baraja disposarà de Diego Alende, Víctor García i Miguel de la Fuente –màxim golejador del grup 2 amb 14 dianes. El davanter de 21 anys és la principal amenaça del rival. Els tres jugadors han estat presents en les convocatòries del primer equip dels últims partits i han disputat minuts a les ordres de Sergio González.

El play-off d'ascens a Segona Divisió A es disputa a partit únic del 18 al 26 de juliol a les ciutats de Màlaga, Marbella i Algesires. Aquest cap de setmana és el torn de les eliminatòries de campions i de la primera eliminatòria, mentre que el dimecres, 22 de juliol, serà el torn de la segona eliminatòria i finalment el diumenge, 26 de juliol, es jugarà la tercera eliminatòria. Tots els partits es podran veure en directe per Footers.