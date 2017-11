La Fundació Cruyff inaugura un nou Pati14 a Seva, amb la presència de Laia Sanz i Àlex Crivillé

El projecte de la Fundació Cruyff 'Pati14' segueix creixent. Els pilots Laia Sanz i Àlex Crivillé han acompanyat Susila Cruyff, presidenta de la Fundació Cruyff i Pati Roura, directora de la Fundació Cruyff, en la inauguració del Pati14 de l’escola Farigola a Seva (Osona). Aquest nou Pati14 és el dissetè que s’inaugura a Catalunya i és fruit de l’acord de patrocini entre la Fundació Cruyff i el Montanyà Hotel & Lodge.

Mitjançant la creació dels Pati14, tant en escoles d'educació infantil i primària com d'educació especial, la Fundació Cruyff anima els nens a jugar junts al pati de l'escola tant dins com fora de l'horari escolar. El projecte Pati14 millora els patis de les escoles convertint-los en un lloc atractiu per jugar, donant l'oportunitat als nens de triar el disseny dels seus propis patis.

540x306 Àlex Crivillé i Laia Sanz. / ARA Àlex Crivillé i Laia Sanz. / ARA

Actualment, aquest projecte de la Fundació Cruyff, compta amb més de 400 Pati14 arreu del món, 81 d’ells en centres d’educació especial. A l'acte també han assistit Ricardo Coscollola, en representació del Montanyà Hotel & Lodge; Mia Casadesús, directora de l’escola Farigola i Xavier Rierola, alcalde de Seva.