L’Espanyol, pendent del ball de centrals

El creixent interès del Fulham britànic en David López ha fet encendre les alarmes als despatxos de l’RCDE Stadium, que ahir van traslladar una proposta de renovació i millora de contracte al central de Sant Cugat. David Lopéz té contracte fins al 2020, però la promesa feta fa mesos d’adequar la seva situació contractual al seu estatus actual va quedar paralitzada per les limitacions econòmiques i salarials de l’entitat. Imprescindible des del seu retorn (ha jugat el 97,5% dels minuts totals en els últims dos cursos a la disciplina blanc-i-blava), el santcugatenc s’ha erigit com un líder en defensa, i la seva presència com a pal de paller de l’equip esdevé encara més important després de la sortida aquest estiu de Gerard Moreno. El club n’és conscient, i per retenir-lo el situaran entre els més ben pagats de la plantilla (prop de dos milions nets). Un esforç important per a un club que té prevista una important retallada salarial.

David López no és l’únic central de qui el club està pendent. En les últimes hores ha crescut l’interès del Zenit rus per Mario Hermoso. El central madrileny, de 23 anys, té contracte fins al 2020 i una clàusula de 40 milions. En cas que arribés una oferta considerable, però, l’entitat blanc-i-blava podria vendre’l i repescar un Diego Reyes que ha quedat lliure després d’acabar contracte amb el Porto portuguès. El mexicà, però, exigeix una prima de fitxatge i una fitxa que s’acosta al milió i mig d’euros. Qui no seguirà amb el primer equip de pretemporada és Lluís López, després que Óscar Duarte s’hagi reincorporat al grup.