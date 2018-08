Eusebio Sacristán: “Portu ha entès que aquí també es pot fer gran”

Un gol de Stuani ha permès que el Girona celebri el primer triomf de la temporada. “Els aspectes externs ens podien despistar i el Vila-real és un gran rival però ens hem sobreposat a tot i l’equip s’ha deixat anar, donant mostres de maduresa. Hem tingut un esperit solidari molt important, ensenyant les virtuts que tots sabem que tenim i hem de mantenir. Segur que continuarem creixent” ha valorat Eusebio, que ha sumat el seu primer triomf com a entrenador blanc-i-vermell amb el sistema que utilitzava Pablo Machín. “Ens hem decidit per utilitzar el dibuix que els jugadors coneixen tan bé, és un valor que hem de continuar aprofitant. Avui era idoni per les característiques del rival i poder comptar amb dibuixos diferents ens fa ser més rics. La victòria ens dóna confiança per al futur, és una gran notícia”.

La millor, però, és la continuïtat de Portu. “Volíem que continués i ens satisfà, és molt important per al Girona. El seu joc i el seu esperit ens vindran molt bé. Ho volíem viure des de la naturalitat, qualsevol jugador pot rebre propostes. És important per a nosaltres que sàpiguen que aquí també poden fer-se grans, i això també ho ha entès ell” ha indicat, abans de parlar de la fugida de Timor. “Feia dies que gaudia de la proposta del Las Palmas i hem entès que, amb l’arribada de Douglas, podia tenir la llibertat d’escollir sempre que nosaltres no acabéssim debilitats”. Un cop més, el Girona s’ha fet fort en les adversitats. “Havíem de pensar només en el partit més enllà de les negociacions del mercat. No és la millor circumstància però és el que hi ha i hem intentat acceptar-les”. Damunt del terreny de joc, l’equip ha anat de menys a més. “Al principi ens han controlat i ens buscaven les esquenes però certs ajustos ens han permès un millor control i l’aspecte anímic a jugat a favor nostre. A la segona meitat, ja hem tingut més fermesa i no han arribat amb tant perill. Cada cop que sortíem, teníem la sensació que podíem dir alguna cosa. Afortunadament, hem mantingut l’esperit fins al darrer instant” ha finalitzat Eusebio.