El Manchester City també gaudeix a la copa: 4-1 al Burnley

El Manchester City de Pep Guardiola no ha fallat a la copa anglesa, superant el seu duel contra el Burnley per 4-1. En un dels duels entre clubs de Primera, els locals han vist com Barnes donava la sorpresa amb el 0-1 abans del descans, però la reacció del líder de la Premier a la segona part ha estat implacable, amb dos gols d'Agüero (56´i 58'), un de Leroy Sané (71') i un darrer de Bernardo Silva.

Gairebé tots els equips de la Premier s'han classificat, amb l'excepció de l'Stoke, eliminat pel Coventry, ara a Quarta Divisió.