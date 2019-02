Kilian Jornet explica els detalls del rècord d'ascens en desnivell positiu en 24 hores

Kilian Jornet ha explicat com va batre el rècord de metres de desnivell positiu superats en 24 hores amb esquís de muntanya: 23.486 metres. El català va demostrar la seva resistència a l'estació noruega de Tusten. El desnivell completat durant el dia equival a ascendir sis vegades al Mont Blanc des del nivell del mar. El rècord femení està en mans de la noruega Malene Blikken Haukøy, amb 15.440 metres.

Jornet ha explicat detalls d'aquesta fita al seu blog, amb un vídeo amb les imatges més espectaculars. "Em vaig trobar molt bé des del principi, potser el que més em va costar va ser durant les primeres sis hores no anar més ràpid per mantenir un ritme constant. Des de llavors i fins que vaig sumar 8.000 metres anava al voltant dels 1.100 m/h. Em sentia molt còmode i tranquil. Després de set hores es va fer fosc i vaig decidir fer les voltes curtes durant la nit, ja que la part superior de la baixada fora de pista s'havia complicat després d'haver baixat diverses vegades per la neu pols".

"La meva estratègia era ingerir unes 250 calories per hora. Després de la primera hora vaig començar a prendre un gel cada 30 minuts. Al cap de 10 hores i 35 minuts vaig menjar un tros de pizza i durant les quatre hores després vaig ingerir menjar 'normal' quan arribava a l'inici (un tros de pizza petit, un tros d'entrepà de formatge petit i alguna galeta). Després vaig seguir amb gels de l'hora 14 fins a la 17. Llavors vaig parar uns 10 minuts, vaig menjar un tros de pizza i una mica de puré de patata calenta, em vaig canviar la jaqueta i vaig descansar una mica, i després vaig menjar gels cada 30 minuts durant 2 hores i mitja. Al cap de 19 hores i 48 minuts vaig descansar 10 minuts més per agafar-me un cafè i xocolata calenta i menjar una mica de pasta. En les últimes quatre hores vaig menjar un tros de xocolata (10 gr) cada 30 minuts. En total vaig ingerir unes 5.500-6.000 calories", ha explicat sobre la seva alimentació el català. Pots llegir-ne tots els detalls a la seva pàgina web.