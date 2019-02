Lindsey Vonn s'acomiada dels Mundials d'esquí amb una medalla de bronze

La nord-americana Lindsey Vonn ha escrit la penúltima pàgina de la seva història, en guanyar la Medalla de bronze als Mundials d'esquí alpí d'Are (Suècia). La millor esquiadora de tots els temps es retira aquesta temporada (encara participarà a unes darreres proves de la Copa del món), però aquests eren els darrers Mundials, competició on no sempre havia tingut sort, patint diverses caigudes.

Vonn ha acabat tercera a la prova de descens, per darrera de la defensora del títol, l'eslovena Ilka Stuhec, que s'ha fet amb l'or. La suïssa. Corinne Suter s'ha fet amb la plata. A la primera prova dels Mundials, el Super Gegant, Vonn havia patit una caiguda. Però malgrat tot, s'ha refet.

