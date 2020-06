El Madrid perd davant l’Andorra i queda a un pas de ser eliminat

El Reial Madrid podria quedar fora de les semifinals de la Lliga de bàsquet per primer cop en 12 anys després de caure contra el Morabanc Andorra (91-75). Amb dues derrotes i dues victòries al grup B d’aquesta fase final a València, els homes de Pablo Laso ja no depenen d’ells mateixos. El triomf del València sobre el San Pablo Burgos (94-90) significa que si els valencians derroten el Gran Canària en l’última jornada, demà, el Madrid estarà eliminat encara que derroti el Saragossa. El València lidera el grup amb tres victòries i una derrota, per davant de quatre equips amb dues victòries i dues derrotes: El Morabanc Andorra, el San Pablo Burgos, el Reial Madrid i el Gran Canària. Si el València guanya el seu últim partit, el segon semifinalista seria el guanyador del duel directe entre el Morabanc Andorra i el San Pablo.

La Penya s’acomiada

El Barça, doncs, espera rival a les semifinals de diumenge. Els homes de Pesic juguen avui contra l’Iberostar Tenerife (21.30 h / Vamos) amb la primera posició del grup A ja al sac. La Penya, ja eliminada, s’enfronta al Baskonia (15.30 h). Si guanyen, els bascos seran segons de grup i jugaran les semifinals.