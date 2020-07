El TAS aixeca la sanció al Manchester City i l'equip de Guardiola podrà jugar la Champions

El Tribunal d'Arbitratge Esportiu (TAS) ha revocat aquest dilluns la sanció de dos anys sense poder jugar a Europa imposada per la UEFA a el Manchester City i l'equip de Pep Guardiola podrà jugar a la Lliga de Campions la temporada vinent. Precisament aquest darrer cap de setmana el City, golejant per 0-5 al camp del Brighton & Hove Albion, s'havia classificat matemàticament per la principal competició continental, assegurant de pas la segona posició a la Premier League.

El TAS ha decidit, després d'escoltar les apel·lacions del City, que el club anglès no va camuflar "fons de capital" com "ingressos de patrocinadors", però sí va fallar en el moment de cooperar amb les autoritats de la UEFA. La sanció de dos anys sense competir a Europa és aixecada, doncs, i la multa econòmica s'ha reduït de 30 milions d'euros a 10 milions.

El Manchester City va ser sancionat dos anys sense poder jugar la Champions League el passat febrer, quan la UEFA va castigar el club que dirigeix als despatxos el català Ferran Soriano per haver sobrepassat el fair play financer, imposant, addicionalment, una multa de 30 milions d'euros.

L'entitat, actualment en mans del xeic Mansour, dels Emirats Àrabs Units, va ser declarada culpable per la Cambra d'Adjudicacions de la UEFA per haver "comès infraccions molt greus en les regulacions de llicències i en les relatives al 'fair play' financer". Aquest organisme considerava provat que, almenys "entre el 2012 i 2016, havia exagerat el benefici dels seus patrocinadors en les informacions transmeses a la UEFA". És a dir, que els contractes de publicitat no corresponien al valor de mercat sinó que estaven per sobre. D'aquesta manera, inflant els ingressos, aconseguia trampejar el joc net financer i obtenia més recursos per poder fitxar jugadors o ampliar el límit salarial de l'equip.

Soriano, satisfet amb la decisió

En declaracions a l'ARA, Soriano, qui no era al club quan es van produir els suposats delictes, va explicar que "la sanció al Manchester City ha anat menys de justícia i més de política", considerant que tenia a veure amb la lluita entre els clubs tradicionals contra aquells de nou capital, com el PSG (fons de Qatar) o el City. "Vam lliurar a la UEFA una llarga llista de documents de suport que creiem que són evidència irrefutable que les acusacions no són certes. I va ser difícil perquè ho vam fer en el context d'informació que es filtrava als mitjans, amb la sensació que, en cada pas, en cada interacció que vam tenir, se'ns considerava culpables abans de discutir res. Al final, aquest és un procés intern, iniciat, processat i finalment jutjat per aquesta cambra del FFP de la UEFA" deia Soriano, qui ha celebrat la decisió final de la UEFA.

Amb aquesta decisió sanció s'acaba un cas que va començar arran de la publicació, a Der Spiegel, el novembre del 2018, d'uns documents en què s'explicava una trama per inflar aquests ingressos. En els papers de Football Leaks no només sortia esquitxat el City, sinó també el París Saint-Germain. La UEFA va obrir una investigació en tots dos casos, però l'equip francès es va salvar d'una possible sanció al març del 2019, quan el TAS li va donar la raó i va tancar definitivament l'expedient per irregularitats.