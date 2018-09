El Baxi Manresa torna a la Lliga ACB amb la baixa de Justin Doellman

El Baxi Manresa torna aquest diumenge a l'ACB a la pista del Movistar Estudiantes (12.30 h), amb l'única baixa d'una de les seves estrelles: Justin Doellman.

El jugador de Cincinnati encara no s'ha recuperat de la lesió que va patir durant la pretemporada. En canvi, sí que podrà jugar Álvaro Muñoz, el nou capità dels del Bages. El debut té un gust especial per als catalans que, a més de tornar a la màxima categoria després d'un any a la LEB, inicien el nou projecte sota les ordres de Joan Peñarroya.

L'entrenador del Baxi reconeix que "encara que no hi ha ansietat", sí que tenen moltes ganes de tornar a jugar per "intentar fer un bon partit i ser competitius". Peñarroya considera que disputar la primera jornada a la pista "d'un històric com és l'Estudiantes és una bona prova per a aquest primer partit".

El tècnic explica que "cada dia estem una mica millor, però encara ens queda molt marge de millora com és lògic a aquestes altures". Segons Peñarroya, "estem per competir i intentar fer un bon partit i aconseguir la victòria". Al tècnic li agradaria estar millor: "Suposo que a la majoria dels entrenadors els passa el mateix".

Encara que el club va tancar la configuració de la plantilla amb prou antelació, les lesions i altres problemes no han permès al Manresa completar una pretemporada en plenes condicions. Per això, per exemple, encara no s'espera veure el referent interior, Cady Lalanne, competint al cent per cent.

Peñarroya lamenta que no han pogut disputar ni un sol partit de preparació amb tots els jugadors, cosa que contrasta amb les circumstàncies de l'Estudiantes, que ja ha jugat quatre partits de competició oficial.

Per això l'entrenador del Baxi destaca: "L'Estudiantes és l'equip de la competició que està més rodat. Va començar abans a entrenar i ha jugat més partits oficials. Això dona un pòsit que els altres no tenim".

A més, avisa que l'eliminació de la Champions League converteix els madrilenys en un equip més perillós perquè "segurament no s'ho esperaven".