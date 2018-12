Munir, llest per marxar del Barça gratuïtament

La plantilla del Barça està destinada a patir canvis aquest mes de gener. A part de l’alta del colombià Jeison Murillo i de la possibilitat de començar a veure entrant en la dinàmica del primer equip el senegalès del filial Moussa Wagué, el Barça veurà com alguns dels jugadors amb menys protagonisme fan les maletes. En alguns casos des de la direcció esportiva es veu amb bons ulls aquesta operació, com seria el cas de Denis Suárez, que no té protagonisme i que finalment ha acceptat que no podrà triomfar al Barça. Als 24 anys, el futbolista gallec vol ser titular i si arriba una bona opció tant per al Barça com per a ell, marxarà.

Qui també acabarà per fer les maletes és Munir El Haddadi. El davanter tindrà llibertat per negociar el seu futur a partir de l'1 de gener, quan només quedaran sis mesos per a la finalització del seu contracte, que s'acaba el 30 de juny. Segons les normes de la FIFA, quan un jugador arriba als últims sis mesos de contracte ja pot negociar on marxarà, sense la necessitat de demanar permís al seu club. Malgrat que el Barça ha preguntat al jugador pels seus plans de futur, obrint la possibilitat d’una renovació que no impliqués un augment de sou, Munir fa temps que té decidit marxar d’un Barça on només és titular en partits puntuals. El Sevilla sembla el club més ben posicionat per fitxar-lo, tot i que el seu etern rival, el Betis, també ha sondejat la possibilitat de fitxar-lo per reforçar la davantera. Munir, però, segurament negociarà aquests mesos i no marxarà fins al juny, sense deixar diners en concepte de traspàs al Barça.