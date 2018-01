Quique Sánchez Flores: "Hem de prestar més atenció a errors que ens fan els partits més difícils"

Al tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores no li fa perdre el son que el seu conjunt encara no s'hagi estrenat fora de casa aquesta temporada. Abans de visitar el Màlaga (21.00 h, GolT) aquest dilluns, reconeix que no es tracta de jugar a casa o a fora, sinó de polir situacions del joc: "Hem arribat a competir bé en molts partits a fora, alguns contra rivals importants. No és que no competim, és que hem de prestar més atenció a errors evitables que ens fan els partits més difícils i que ens porten a resultats que semblen impossibles de capgirar".

L'Espanyol fa gairebé una volta completa que no guanya fora de casa. Per al tècnic, però, "els bons equips no distingeixen entre jugar a casa o a fora". "L'any passat ho vam fer durant un temps. Hem de recuperar la confiança necessària i la inèrcia suficient per obtenir els bons resultats a casa i a fora".

Sánchez Flores ha explicat que no treballen pensant "en l'últim partit", sinó que busquen anar actualitzant-se per "arrencar definitivament" i assolir "una millor posició a la classificació". "Després d'analitzar en fred el partit contra el Llevant, pensem que hem de minimitzar errors i ser positius, ja que estem en una Lliga molt igualada, amb uns 10 equips molt junts, i una ratxa positiva ens obriria el camí que volem", ha dit. Amb Óscar Duarte altra vegada lesionat, encara que aquest cop per un lleu problema muscular, el preparador madrileny ha anticipat que David López tornarà a l'eix de la defensa, i Javi Fuego, al mig del camp.

"L'Espanyol no està cridant la sort aquesta temporada. No tenim aquest aliat en un joc en què hi ha molt d'atzar. Quan miràvem d'ajustar una cosa que ens funcionava, l'hem de tornar a ajustar", ha lamentat l'entrenador blanc-i-blau sobre la lesió del central de Costa Rica. Sobre la situació a la porteria, cap canvi: "Els dos porters estan funcionant. Tenen confiança i en cada partit veureu qui juga".