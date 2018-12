El Barça tanca un acord amb Rabiot, segons 'Le Parisien'

El migcampista francès Adrien Rabiot (PSG) ja té les bases d'un contracte amb el Barça sobre salaris i una prima de fitxatge, segons 'Le Parisien'. El diari francès, que no dona cap indicació de les seves fonts, assenyala que encara que de moment no hi ha negociacions entre el Barça i el PSG, la situació de Rabiot podria evolucionar "aquesta setmana".

'L'Équipe', en paral·lel, sosté que malgrat les negatives repetides de l'entorn de l'internacional francès, des de fa setmanes hi ha "converses" amb el club català que podrien acabar en "un acord contractual". El Barça va emetre aquest diumenge un comunicat negant cap acord amb Rabiot, després de les queixes del PSG pels contactes del Barça amb un jugador seu, tot i que Rabiot acaba contracte el juny vinent.

Aquest 1 de gener, de fet, quedarà lliure per poder signar contracte amb qualsevol club amb què podria jugar a partir de la temporada que ve. En aquest cas, correria el risc de no tornar a ser alineat pel club de la capital francesa i durant un semestre podria viure una sequera competitiva. Això s'evitaria amb una sortida ràpida cap a un altre club, que necessitaria un compromís entre el PSG i un equip comprador com el Barça, que el podria utilitzar de manera immediata.