L'Espanyol es queixa formalment contra la Lliga pels horaris

El que havia de ser un acte institucional festiu, la presentació de l'acord de la renovació de Gerard Moreno fins al 2022, s'ha acabat convertint en un acte de protesta de l'Espanyol contra la Lliga per uns horaris que considera que són perjudicials. Hores després que aquest dijous la Lliga anunciés en quins dies es disputarien les jornades 14 i 15, el club blanc-i-blau va presentar una queixa formal davant la patronal del futbol espanyol perquè els horaris de cara al 2018 siguin més favorables a l’entitat periquita.

“No estem contents amb els horaris que ens han donat. 6 dels 9 partits que haurem jugat a casa són en divendres o dilluns. Això afecta l’afició, ens sembla un tracte injust, un greuge que afecta el creixement i la notorietat de la marca”, ha exposat amb contundència el conseller delegat, Ramon Robert, que ha confirmat la presentació de la queixa. Segons Robert, la resposta de la Lliga ha sigut que “revisarà i equilibrarà” els horaris de manera que no sigui l’Espanyol el club més penalitzat en aquest sentit. “La gent treballa i no pot venir. Volem entendre que hem de veure un canvi, no pot ser jugar en tants dilluns i divendres”, ha afegit Robert. El conseller delegat també ha lamentat que molts dels equips que no juguen en competicions europees no hagin estrenat, aquest curs, els horaris de divendres o dilluns.

Així mateix, Robert ha deixat clar que el club espanyolista no ha hagut d’afrontar cap penalització ni reajustament econòmic en els drets televisius a causa de la baixa assistència que ha patit pels horaris que li han tocat. “És una pena que bona part del públic no pugui venir”, ha insistit el conseller delegat. A la jornada 17, l’Espanyol haurà jugat cinc dilluns, dos divendres i un dijous per tres dissabtes i sis diumenges.

Moreno, satisfet pel nou acord

Queixes pels horaris a banda, l’acte ha servit per tancar un dels temes pendents més importants en clau esportiva: oficialitzar el blindatge a un Gerard Moreno que s’ha mostrat molt satisfet per poder seguir al club on va formar-se. “Sempre he tingut clar el que volia. Soc periquito des de petit i m’encantaria retirar-me aquí, encara que em queden molts anys de futbol”, ha confessat el perpetuenc, que ha vist millorada la seva fitxa: “Al vestidor hi ha jugadors amb nivell molt alt; jo intento treballar per ajudar al màxim els meus companys. Avui no és la fitxa, és allargar un compromís que el club i jo volíem allargar, i soc molt feliç”, ha comentat.

El davanter, que ara té 25 anys, no ha volgut defugir una responsabilitat que creu que anirà augmentant al llarg del curs: “Vull anar creixent dia a dia, ser una persona important al vestidor. Vull tenir més responsabilitats: estic encantat d’agafar-les”. També ha reconegut que arribar a aixecar un títol o a jugar a Europa amb l’Espanyol seria “complir un somni” que confia que arribi “aviat”.

Moreno també s’ha referit al futur d’un company i amic, Pau López, que encara no té clar si renovar o no amb l’Espanyol, amb qui acaba contracte aquest estiu. “Si em preguntes què m’agradaria, respondria ràpidament. Seria molt feliç si ell renovés, però és un tema que ha de resoldre ell. Sobre el cas del gironí, s’hi ha pronunciat també el director esportiu, Jordi Lardín: “No és una renovació fàcil, ja que acaba al juny. És un porter important, té molt de mercat; estem apropant postures i en un temps relativament curt tindrem notícies, per bé o per malament. Espero que sigui per bé, i que puguem tenir-lo molt de temps”. Lardín ha especificat que el club s’ha marcat “una data interna” per tal d’esperar que el jugador decideixi si vol seguir o no. Així mateix, també ha deixat clar que, fins que no es prengui cap decisió en un o altre sentit, no prendran cap “decisió de club” que pugui afectar les decisions de Quique Sánchez Flores, que de moment està apostant per ell en detriment d’un Diego López que té contracte fins al 2020. “Un cop sapiguem una data interna de si ell renova o no, ja podrem prendre decisions més de club”.

Preguntat sobre altres temes esportius, Lardín ha puntualitzat que, de moment, no estan buscant cap company de davantera per a Gerard Moreno que el complementi en la faceta golejadora: “No crec que tinguem la necessitat imperiosa de buscar cap altre davanter; tenim gent a la plantilla capaç de fer gols”. A més, com ja va reconèixer en una entrevista a l’ARA, ha reiterat que, primer, estudiaran alguna sortida.