Valverde: "Aquí pateix tothom, ja m'esperava que caldria patir per guanyar"

260x366 Ernesto Valverde, a Ipurua / EFE Ernesto Valverde, a Ipurua / EFE

Ernesto Valverde ha defensat el partit dels seus homes malgrat el patiment i ha dit que "ha tocat patir molt perquè ells t'obliguen a superar la seva pressió, i això és un risc, ja que sempre et pispen pilotes i cal defensar les seves centrades. Un partit molt difícil".

Segons Valverde, a un rival com l'Eibar "li fa mal si ataques espais i l'obligues a defensar la seva àrea i a replegar-se". "Ells s'ho passen bé quan et pressionen a dalt i et tanquen". Valverde ha explicat que cada partit "serveix per millorar" però que la "Champions és ben diferent".

Al tècnic no li ha preocupat gaire patir perquè "el gran objectiu era guanyar després de dos empats". "Però ens han fet patir perquè són un gran equip. Aquí tothom pateix, aquí no pots guanyar sense patir".

Valverde ha dit que "amb el camp així, Aleix Vidal ens podia ajudar més que Dembélé", i sobre la suplència de Coutinho, que no podrà jugar la Champions, ha dit que "creia que era el millor avui, que ens calia Iniesta".

El tècnic ha volgut destacar que aquest "Eibar no ha tingut ocasions clares, més enllà del xut d'Orellana". "Ara, en alguns moments ells han estat millors. No passa res per admetre-ho".



La dinàmica del partit era perillosa, però m’esperava un partit com aquest d’ells