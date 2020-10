El Barça posa en coneixement de la Guàrdia Civil sospites sobre signatures irregulars que podrien frenar el vot de censura

El Barça ha posat en coneixement de la Guàrdia Civil que tenen sospites sobre signatures irregulars que podrien frenar el vot de censura. Així ho ha avançat la Cadena SER i ho ha pogut confirmar l'ARA un dia després que s'anunciés que hi ha prous suports validats per fer un referèndum sobre la gestió de l'actual junta directiva del Barça, amb Josep Maria Bartomeu al capdavant. Aquest mateix matí, el vicepresident primer de l'entitat, Jordi Cardoner, ha tirat pilotes fora quan li han preguntat sobre la possibilitat que dimiteixi la cúpula abans d'arribar a les urnes.

La investigació de la Guàrdia Civil, però, podria aturar el procés, que segons els estatuts obliga la directiva a fer un referèndum en un termini màxim de 20 dies. Ahir, mentre els impulsors del vot de censura celebraven la fita, el club va denunciar a la policia evidències de possibles delictes de caràcter penal en butlletes que no s'haurien signat lícitament. Aquestes paperetes van portar els directius blaugranes presents en la mesa del vot de censura, Marta Plana i Jordi Argemí, a sospitar que potser existien més suports que s'haurien recollit mitjançant pràctiques que podrien incórrer en falsificació documental o usurpació d'estat civil. Suports fins i tot ja validats.

Només el jutge pot paral·litzar la moció

Fonts del club han reconegut a l'ARA que la investigació policial entronca amb la que en el seu dia es va obrir per perseguir la falsificació de 2.800 abonaments del Camp Nou per fer-ne revenda. Les mateixes fonts mantenen que els directius presents en la mesa del vot van alertar que entre les firmes invalidades es van detectar carnets que prèviament ja s'havien fet servir per pràctiques il·legals. Per això, insisteixen des del club, van demanar trucar un per un els socis signants abans de validar cada signatura, un extrem tant el president de la mesa, Josep Maria Vallbona, com els promotors de la moció, Jordi Farré i Josep Triadó, van rebutjar. La Guàrdia Civil ha demanat més informació a la mesa, però de moment el vot de censura no queda paral·litzat, fet que només podria donar-se si el jutge instructor així ho considera.