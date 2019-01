Acusen el Barça de cometre alineació indeguda per fer jugar Chumi a la Copa contra el Llevant

Poques hores abans de la tornada del partit de Copa entre el Barça i el Llevant ha aparegut la polèmica per una possible alineació indeguda del Barça en el partit d'anada. En concret, el defensa Juan Brandariz Movilla 'Chumi', que estava sancionat amb el B per haver vist la cinquena targeta groga a la Lliga de Segona B.

Des del Camp Nou asseguren que no es va cometre cap irregularitat i s'escuden en el canvi de normativa del novembre del 2018 -s'afegia l'apartat 9 a l'article 56 del codi disciplinari-, que especificava que les sancions de caràcter lleu -com seria el cas- s'havien de complir en la competició on el futbolista havia sigut sancionat.

Abans que s'aprovés la incorporació del punt 9, la normativa era més estricta amb els jugadors que tenien llicències simultànies -amb fitxa del filial i que podien jugar al B i al primer equip-. Fins ara, el jugador sancionat no podia jugar -al B o primer equip- fins que no hagués passat una jornada de competició.

El Barça interpreta que Chumi va ser sancionat de caràcter lleu a Segona B i que havia de complir el càstig a Segona B, el cap de setmana passat. Efectivament, el defensa va veure el partit des de la graderia.

En qualsevol cas, el Llevant tenia 48 hores per presentar una denúncia per alineació indeguda. Per tant, i encara que la Federació considerés que el Barça va cometre alineació indeguda, no podrà eliminar el club als despatxos perquè el Llevant no va fer la reclamació a temps.