260x366 Alarma Dembélé: acaba el partit amb molèsties / LLUIS GENE / AFP Alarma Dembélé: acaba el partit amb molèsties / LLUIS GENE / AFP

Una de les poques rotacions d’Ernesto Valverde en el partit contra el Rayo Vallecano ha sigut la de Dembélé. El tècnic ha apostat per una davantera formada per Messi, Luis Suárez i Coutinho i, a la represa ha donat entrada al francès deixant Arthur a la banqueta. Un canvi que buscava sacsejar ofensivament el Barça, però que ha acabat encenent les alarmes ja que segons ha avançat Mundo Deportivo, Dembélé ha acabat el partit amb molèsties als isquiotibials. El francès ho ha comunicat al cos tècnic i als serveis mèdics del club, que han pres la decisió de fer-li unes proves mèdiques aquest dissabte la nit mateix.

En la seva segona temporada, Dembélé és una peça clau per Valverde. El francès és un futbolista diferencial –s'ha pogut veure aquest dissabte mateix, quan la seva entrada va ajudar a revolucionar la producció ofensiva– i, segons 'Mundo Deportivo', s'ha pres la decisió de fer-li les proves aquest dissabte a la nit mateix degut a la proximitat que hi ha amb el partit contra l’Olympique de Lió de dimecres. La notícia s'ha donat conèixer pocs minuts després de la compareixença de premsa de Valverde, fet pel qual no se li ha preguntat el tècnic sobre l’estat físic de Dembélé.

Les molèsties del francès arriben un mes després de les prop de tres setmanes que va estar de baixa entre finals de gener i principis de febrer per una lesió al turmell, una lesió molt menor comparada amb la que va patir el curs passat quan es va perdre bona part de la temporada per una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra per la qual va ser operat.

Coutinho rep alguns xiulets

El principal substitut de Dembélé és un Coutinho que ha rebut alguns xiulets quan ha sigut canviat. “Està fent una bona temporada, però el seu preu va fer que es posessin moltes expectatives ja d’inici en ell. Té tot el suport del vestidor, el necessitem al millor nivell fins al final de la temporada i segur que ho estarà”, ha dit Piqué sobre el brasiler.