Arrenca un nou procés judicial entre Neymar i el Barça

Mentre era al Camp Nou, Neymar es va convertir per al Barça en un serial espinós i interminable -de fet, encara està obert-, que va portar l’entitat fins i tot a assumir dos delictes fiscals. Anys de judicis, que un cop el brasiler va marxar a París no es van acabar. El club i el futbolista van acabar malament, i després d’un intent de conciliació frustrat a finals de l’any passat, Neymar va demandar el Barça, tal com va avançar El Mundo dimecres. Que la qüestió acabaria als tribunals ja se sabia, la novetat va ser que la demanda va entrar ja al jutjat de primera instància de Barcelona. El futbolista reclama al Barça la segona part de la prima de renovació que li havia de pagar al juliol, 26 milions, però que el club català va dipositar en un notari i posteriorment va recuperar -i ho va provisionar als pressupostos-. A més, Neymar reclama un 10% d’interessos, que eleven la xifra fins a gairebé 30 milions.

El Barça, tal com va anunciar, també ha fet el mateix, s’ha personat al mateix jutjat per reclamar, en aquest cas, prop de 75 milions: les millores que va signar amb el futbolista tan sols uns mesos abans de marxar al PSG, i 9 milions addicionals en concepte de danys i perjudicis. El serial s’allargarà durant tot aquest any, i és una mostra més de les friccions entre el Barça i Neymar. Al club segueixen molestos amb el jugador, tot i que asseguren que tenien coll avall que acabaria marxant i no esperaria a Barcelona fins que Leo Messi pengés les botes. “No tenia paciència per estar 3 o 4 anys més aquí”, expliquen veus autoritzades del club, que, això sí, mantenen que es va intentar frenar la marxa fins a l’últim moment. De fet, en una habitació d’un hotel als Estats Units, durant la gira, Neymar es va reunir amb dos representants del Barça al màxim nivell. “Quants clubs coneixes de França?”, li van preguntar per convèncer-lo que el PSG no era la millor opció. “PSG, Mònaco... -i després d’un llarguíssim silenci- Lió”. No en va saber dir cap més.